Pogrom faworytek w Dubaju. W finale singla zagrają finalistki debla

Turniej WTA 500 w Dubaju miał dotychczas bardzo niespodziewany przebieg. Do półfinału nie awansowała żadna zawodniczka z dziesiątki rozstawionych w imprezie. Odpadały m.in. numer jeden, Białorusinka Aryna Sabalenka (2. WTA), "2" Czeszka Barbora Krejcikova (3. WTA) czy "3" - Hiszpanka Paula Badosa (5. WTA). W 1/8 finału przegrała też Iga Świątek. Wyeliminowała ją po niesamowitym meczu Jelena Ostapenko (21. WTA).

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek: Chcę być bardziej agresywna na korcie

Ostapenko grzmi na zachowanie Polaków po meczu ze Świątek

Ostapenko kontra Kudiermietowa. W finale singla i debla

Łotyszka dotarła do półfinału. Zmierzyła się w nim z Simoną Halep (23. WTA). Podobnie jak w poprzednich meczach wyszła z dużych opresji.

Ostapenko ze Świątek stoczyła pasjonujący, ponad dwu i pół godzinny pojedynek. W decydującym secie przegrywała 5:6 i Polka serwowała. Potrafiła jednak odebrać jej serwis, a potem wygrać w tie-breaku. Potem Ostapenko w ćwierćfinale z Petrą Kvitovą (25. WTA) znów grała trzy sety i aż dwie godziny, 42 minuty. Podobnie jak ze Świątek, przegrała też pierwszego seta (5:7). W drugiej partii Łotyszka przegrywała już 4:5 i Kvitova serwowała. Wtedy jednak Ostapenko wygrała trzy gemy z rzędu. W decydującym secie historia się powtórzyła. Kvitova miała prowadzenie 5:4 i serwis, by wygrać mecz. Łotyszka znów jednak wyszła z opresji, a w tie-breaku obroniła jedną piłkę meczową i ostatecznie go wygrała 11:9. Pojedynek zakończyła pięknym winnerem z forhendu.

By tradycji stało się zadość, to Ostapenko w półfinale z Simoną Halep też grała trzy sety. Tym razem jednak zdecydowanie krócej, bo tylko godzinę, 37 minut. W trzecim meczu z rzędu przegrała otwierającego seta (2:6). Od drugiej partii zaczęła grać jednak zdecydowanie lepiej. Doszło w niej do tie-breaka, który Łotyszka wygrała 7:0. Mało tego, w decydującym secie zwyciężyła 6:0, a straciła w nim w sumie tylko jedenaście punktów (wygrała 26).

Ostapenko z Halep po porażce w pierwszej partii, wygrała 2:1 też w finale Rolanda Garrosa w 2017 roku.

W finale Ostapenko zmierzy się z Rosjanką Weroniką Kudiermietową (31. WTA), która bez gry awansowała do finału. Jej rywalka Marketa Vondrousova (Czechy, 38. WTA) oddała mecz walkowerem z powodu kontuzji mięśnia przywodziciela.

Co ciekawe, doszło do bardzo zaskakującej sytuacji w świecie tenisa. Ostapenko i Kudiermietowa zmierzą się również przeciwko sobie w finale debla w turnieju w Dubaju. Łotyszka gra w parze z Ukrainką Ludmyłą Kiczenok, a Rosjanka z Belgijką Elise Mertens.

Dobre wieści dla Novaka Djokovicia. Jest kraj w Europie, który czeka na niego z otwartymi ramionami

Oba finałowe spotkania odbędą się w sobotę. Początek singla o godz. 8 czasu polskiego. Po jego zakończeniu rozpocznie się finał debla.