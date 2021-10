FIFA planuje własną grę piłkarską? Federacja odpowiada EA Sports

FIFA ma więcej uwagi poświęcić rynkowi gier wideo. To pokłosie konfliktu, w którym zaangażowany jest również amerykański gigant EA Sports. Być może federacja piłkarska sama stworzy grę, która byłaby konkurencją dla dotychczasowej serii FIFA od EA.

Konflikt się zaostrza

Oświadczenie przedstawia obecny kierunek, który obiera FIFA – są to gry komputerowe i esport. Federacja twierdzi, że są to najszybciej rozwijające się branże medialne na świecie, dlatego w tym wyścigu nie może jej zabraknąć.

Chociaż w oświadczeniu nie pojawia się nazwa „EA Sports" to z kontekstu można wyczytać, że FIFA pośrednio uderza właśnie w amerykańską firmę. W tekście pojawia się zdanie, które jasno na to wskazuje. – (gry i esport) muszą być przestrzenią zajmowaną przez więcej niż jedną stronę kontrolującą wszystkie prawa. Firmy technologiczne i mobilne rywalizują o współpracę z FIFA, jej platformami i globalnymi turniejami. W związku z tym FIFA współpracuje z różnymi graczami z branży, w tym deweloperami, inwestorami i analitykami – można wyczytać w oświadczeniu.

Dalszy kierunek – własna gra?

Na razie nie wiadomo, co dokładnie planuje FIFA. Tytuł oświadczenia świadczy jednak o tym, że federacja zamierza powiększyć portfolio gier i esportu. Co to może oznaczać? Być może organizacja chce po prostu udzielić licencji większej liczbie podmiotów, niż to miało dotychczas.

Z informacji podanych przez New York Times wiemy jednak, że FIFA zażądała od EA Sports miliarda dolarów co cztery lata – byłaby to opłata za licencję. Amerykański gigant nie chce zapłacić takiej kwoty, wątpliwe jest, że jakaś inna firma zdecyduje się na taki wydatek. Z tego względu w środowisku zaczęły pojawiać się głosy, że FIFA chce stworzyć własną grę.

Organizacja ma sporo argumentów w swoich rękach. W oświadczeniu doszło nawet do ich wyliczenia. - FIFA ustaliła również, że sport wirtualny i rozgrywko piłkarskie FIFA muszą być ściślej powiązane. Pod tym względem FIFA jest podekscytowana wykorzystaniem Mistrzostw Świata FIFA™ (z czterema miliardami widzów) i Mistrzostw Świata Kobiet FIFA™ (z widownią 1,2 miliarda) jako platform do uruchamiania i integrowania ekscytujących nowych gier i ofert esportowych – przeczytamy.

Inicjatywa dla graczy

Federacja jednocześnie uruchomiła projekt FIFAe. Na portalu FIFA.GG znajdziemy informacje o turniejach takich jak mistrzostwa świata czy puchar kontynentalny dla esportowych rozgrywek. Są to specjalne cykle, które mają skupiać najlepszych graczy na świecie w jednym miejscu. Wygląda na to, że światowa organizacja ma zamiar sprawować większą kontrolę w esportowym świecie.

