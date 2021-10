Podopieczni Polaka przegrali kluczowe starcie. Takiej decyzji rywala nie mogli się spodziewać [WIDEO]

W niedzielę zakończył się BLAST Premier Fall Showdown 2021. Szesnaście drużyn rywalizowało o miejsce na listopadowych finałach jesiennego sezonu, w tym MAD Lions, których trenerem jest Jakub "kuben" Gurczyński. Podopieczni Polaka doszli do finału, w którym o jedno z dwóch miejsc stoczyli bój z Teamem Liquid. Zostali oni jednak zatrzymani przez Amerykanów.

Dobry początek, nieudany koniec

Na początku obie ekipy znalazły się na Nuke'u, który był wybrany przez MAD. Ten jednak padł łupem Liquid, które zatriumfowało wynikiem 16:9. O wiele bardziej wyrównana była druga mapa, Inferno. W pewnym momencie obie drużyny posiadały po trzynaście rund na swoim koncie. W 27. rundzie gracze MAD Lions dopuścili się szturmu na bombsite B, który z początku wydawał się być pomyślnym.

Na nim jednak znajdował się jeden z zawodników Liquid, Jacky "Stewie2k" Yip. W heroicznym stylu zatrzymał on podopiecznych kubena. Przeciwnicy Amerykanina ograniczyli mu widoczność za pomocą granatów dymnych. To jednak nie powstrzymało go od najpierw wyeliminowania jednego z nich na ślepo, a następnie przejścia przez zasłonę dymną i pozbycia się pozostałej trójki. Wychodzi na to, że często doczepiana do niego łatka "Smoke Criminal" nie wzięła się znikąd.

Liquid melduje się na finałach w Kopenhadze

To zagranie pozwoliło Liquid na wygranie rundy. Następnie formacja zatriumfowała w kolejnych dwóch, zwyciężając rywali i zaklepując sobie miejsce na finałach BLASTA. Te odbędą się pod koniec listopada w Royal Arenie w Kopenhadze. Drugą drużyną, która w ostatni weekend zakwalifikowała się na nie jest Heroic.

