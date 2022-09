Lewandowski może dostać specjalną kartę. Decyzja należy do głosujących

Karty zawodników miesiąca w Ultimate Team są często pierwszym wyróżniającymi się okazami, które przyciągają uwagę graczy. Wstępne składy w wielu przypadkach bazują na oparciu ich właśnie o konkretnego zawodnika, który dzięki wyróżnieniu otrzymał wzmocnione statystyki. W tej kwestii w FIFA 23 od samego początku będzie wyjątkowo na bogato.

Piłkarze miesiąca w FIFA 23

Po raz pierwszy w historii serii FIFA do trybu Ultimate Team będą również trafiać karty piłkarzy miesiąca z włoskiej Serie A. Tym samym każda liga z wielkiej europejskiej piątki co miesiąc otrzyma swojego reprezentanta w tej kategorii. Wyłoniono już piątkę nominowanych do nagrody kandydatów z Półwyspu Apenińskiego, na których można głosować z oficjalnej strony EA Sports. Są to:

Nika Kwaratszkelia

Dušan Vlahović

Lautaro Martinez

Paulo Dybala

Teun Koopmeiners

Obecnie trwa również głosowanie w Bundeslidze, gdzie lista piłkarzy wygląda następująco:

Benjamin Pavard

Christopher Nkunku

Joshua Kimmich

Vincenzo Grifo

Jonas Hector

Sheraldo Becker

Wybory zakończono już z kolei w La Lidze, gdzie niebawem poznamy pierwszego zwycięzcę w sezonie. Mogą nim zostać:

Robert Lewandowski

Chimy Avila

Kang-In Lee

Iago Aspas

Borja Iglesias

Vinicius Junior

Geronimo Rulli

Na otwarcie głosowań czekają więc jeszcze tylko Premier League oraz Ligue 1. W przypadku pierwszych decyzji społeczność Ultimate Team może się kierować przede wszystkim przydatnością danej karty na starcie gry, wobec czego nie zdziwi, jeśli wygrywać będą zawodnicy z teoretycznie niższej półki. Na początku gracze nie będą mieli zbyt dużego budżetu, wobec czego zrobienie wysoko ocenionej karty Lewandowskiego czy Dybali może być dla wielu zadaniem awykonalnym. Karty przyznane za sierpień trafią do gry na krótko po jej premierze, a więc dopiero pod koniec września.

