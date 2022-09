Astronomiczna pula w esportowym turnieju. To już tradycja

Pieniądze, jakie przelewają się w esporcie to nic przy standardach obowiązujących w Dota 2. Najlepsi gracze tego tytułu zbijają prawdziwą fortunę za grę w czołowych turniejach. Perłą nad perłami w tej kwestii jest The International - gwóźdź dorocznego programu esportowego związanego z Dotą 2. O ile każda kolejna edycja biła rekord poprzedniej pod względem puli nagród, tak tym razem się na to nie zapowiada. Standardy mogą się mocno zmienić.

The International w Dota 2 obniża loty

The International jest organizowany nieprzerwanie od 2011 roku. Jedynym wyjątkiem był 2020 rok, kiedy to turniej, którego gospodarzem miał być Sztokholm, został odwołany ze względu na pandemię koronawirusa. Ostateczną lokalizację zmieniono finalnie na Bukareszt, a The International 10 odbył się w 2021 roku. Dotychczasowo rywalizacja zawitała na trzy kontynenty - Europę (2), Amerykę Północną (7) oraz Azję (1).

Kolejny The International odbędzie się w Singapurze. W połowie października 20 najlepszych drużyn z całego świata przyleci do Azji, aby rywalizować o najważniejsze trofeum na esportowej scenie Doty 2. W parze z tym idą też ogromne pieniądze. No właśnie - pieniądze. Kwota będzie astronomiczna, ale czy rzeczywiście powinna robić wrażenie?

Otóż nie do końca. Nadchodzący The International obniży bowiem mocno poprzeczkę finansowych standardów względem minionych lat. Póki co rozmiar puli szacuję się na kwotę od 8 do 11 milionów dolarów. Przy okazji TI w Bukareszcie suma wyniosła ponad 40 milionów dolarów. To rekord w całej historii The International. Co dokładnie wpływa na pieniądze, które mogą przypaść zawodnikom?

Ogromne znaczenie mają tutaj dochody ze specjalnych przepustek, jakie zwykli gracze Doty 2 mogą kupić w grze. Od 2013 roku 25% z nich trafia do puli The International. Szacuje się, że w minionym roku codziennie średnio do sumy z samych przepustek dodawano aż 349 tysięcy dolarów przez 137 dni. Ów bonus stał się w zasadzie podstawą puli pieniężnej The International, gdyż bazowa kwota dorzucana przez Valve jest w porównaniu z nim w zasadzie niczym (1,6 miliona dolarów).

Do The International 11 został jeszcze miesiąc z hakiem, ale nie ma realnych szans, ażeby pula wzrosła jakkolwiek porównywalnie do wyniku z poprzedniego roku. Po raz pierwszy w historii TI rekord nie zostanie pobity z roku na rok. Od pierwszej edycji nieprzerwanie liczby tylko się powiększały - od 1,6 miliona dolarów z 2011 roku do 40 milionów z roku 2021. Singapurski The International zanotuje więc w tej kwestii regres, co pośrednio oznacza, iż popularność Doty 2 spadła.

