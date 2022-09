ESL Pro League. Grupa A zakończona. Nieomylne Vitality zdominowało konkurencję

Pierwszy tydzień trwającego sezonu ESL Pro League minął w błyskawicznym tempie. Rywalizacja w Grupie A do końca trzymała w napięciu. Faworytom przytrafiły się kłopoty i w zasadzie tylko jeden zespół może nie mieć sobie nic do zarzucenia. Co dokładnie wydarzyło się w meczach pierwszej z czterech szóstek?

ESL Pro League. Vitality bezkonkurencyjne

Początek zmagań w Grupie A nie zwiastował żadnych niespodzianek. Bardzo mocny start zaliczyły najmocniejsze marki, czyli Vitality i Natus Vincere. Zgodnie z przewidywaniami Endpoint nie potrafiło dorównać tempa konkurencji, a fnatic ze Spirit zaczęły nieśmiałą walkę o jedno z trzech pierwszych miejsc. Najbardziej zaskakiwała beznadziejna forma Ninjas in Pyjamas. Szwedzka organizacja dopiero w swoim czwartym meczu zdołała zdobyć pierwszy punkt mapowy. Stawka zaczęła się więc rozjeżdżać.

O ile Vitality podtrzymało wysokie tempo, tak NAVI nagle opadło z sił. Kibiców CS:GO zszokowała porażka lidera światowego rankingu z Endpoint. Kolejnego dnia ukraińska organizacja uległa również w starciu gigantów ze wspomnianym Vitality. "Pszczółki" szły do wyjścia z kompletem zwycięstw, a NAVI zaczęło drżeć o awans.

Świetny finisz grupy zaliczyło fnatic, które z bilansem 3-2 zajęło pozycję za plecami Vitality. Werwy w decydującym momencie zabrakło Spirit - rosyjski skład potrzebował wygranej, żeby zrzucić NAVI z trzeciego miejsca, ale ostatnie mecze grupowe to same porażki "Smoków". NIP z nadziei o awansie wykreślił słaby start, którego nie dało się zrehabilitować nawet dwoma wygranymi na sam koniec. Endpoint z kolei, poza sensacyjnym pokonaniem NAVI, nie zdołało już zebrać ani jednego punktu.

Zdecydowanie więc dumni z siebie mogą być zawodnicy Vitality. Francuska organizacja z pięcioma zwycięstwami pewnie weszła do ćwierćfinałów EPL. Genialną formą popisywał się gwiazdor Mathieu "ZywOo" Herbaut. Kapitalnie asystował mu najnowszy nabytek składu, Lotan "Spinx" Giladi. Wydaje się, że w takiej formie Vitality wreszcie ma aspiracje, aby realnie mierzyć wysoko.

Do 1/8 finałów z drugiego i trzeciego miejsca awansowały odpowiednio fnatic i Natus Vincere. Pierwsi osiągnęli swój cel minimum, wychodząc z niełatwej grupy. NAVI ma za to nad czym pracować. Spodziewaliśmy się po nich sporo więcej, a niewiele brakowało i w ogóle nie byłoby mowy nawet o fazie play-off. Bilans 2-3 na koniec Grupy A jest aż nazbyt wymowny. Mistrzom nie przystoi tak grać.

ESL Pro League. Tabela Grupy A

Vitality ~ 15 pkt. fnatic ~ 9 pkt. Natus Vincere ~ 6 pkt. Spirit ~ 6 pkt. Ninjas in Pyjamas ~ 6 pkt. Endpoint ~ 3 pkt.

