Ta gra miała się kończyć. Counter-Strike znowu pobija rekord

Counter-Strike: Global Offensive nie jest już młodzikiem jak na standardy obowiązujące na rynku gier. Mimo wszystko takie klasyki starzeją się wyjątkowo dobrze, utrzymując przy tym wiernych sympatyków. Podczas gdy część krytyków od dawna wiesza na nim psy, tytuł broni się sam swoimi liczbami. CS:GO ponownie osiąga znakomite statystyki.

CS:GO starzeje się jak wino

Na zakończenie wakacyjnego okresu Counter-Strike powtórzył sukces odnotowany w sierpniu. Po raz drugi w tym roku gra przyciągnęła liczbę ponad miliona graczy, którzy w szczytowym momencie spędzali w niej czas. Udało się to osiągnąć 3 września w okolicach godziny 19:00, co odnotowano na stronie SteamCharts. Średnia graczy na przestrzeni ostatnich 30 dni to ponad 645 tysięcy osób. Ostatni raz tak dobre rezultaty gra notowała w maju 2021 roku.

Zawsze znajdą się krytycy, którzy będą punktować CS:GO skostniałość i brak konkretnego powiewu świeżości, ale wydaje się, że i tak rozgrywka zmienia się na lepsze. Ostatnie aktualizacje na nowo przyciągnęły część użytkowników. Nieco przetasowano pulę map, dodano kilka nowych elementów i popracowano nad systemem rang. W powietrzu wiszą również kolejne planowane zmiany - włącznie z przeniesieniem gry na silnik Source 2. Co do tego nie ma jednak na razie konkretów, aczkolwiek plotki również służą rozgłosowi i promocji.

Stary, dobry Counter-Strike ma się więc bardzo dobrze. Pomimo konkurencji w VALORANCIE cały czas potężna społeczność wspiera tytuł, z którym spędzali ostatnie lata, a może nawet i dekady. Esportowa płaszczyzna CS:GO również odnosi sukcesy. Jak na grę, która niedawno świętowała dziesiąte urodziny, jest naprawdę nieźle.

Oby Valve nie osiadło na laurach i nie zgnuśniało od zasmakowanego sukcesu. Wydaje się, że wreszcie twórcy zaczęli przykładać nieco większą wagę do jednego ze swoich najstarszych dzieł. Obecnie Counter-Strike potrzebuje więcej uwagi, zwłaszcza będąc na fali wznoszącej. Czy rzeczywiście cierpliwość fanów zostanie nagrodzona i najlepsze jeszcze przed nimi? To następne miesiące pokażą, ale na pewno CS:GO idzie w dobrą stronę i oby nie zbaczało z tego traktu.

