ESPORT SPOT RIFT ponownie w Warszawie. Obejrzyj graczy LoL-a w akcji

Jeśli szukacie planów na weekend, spieszymy z sugestią. Mieszkańców Warszawy i okolic zapraszamy na ESPORT SPOT RIFT. To trzeci turniej League of Legends organizowany we współpracy z Mercedes-Benz. Podczas dwudniowej rywalizacji będziemy obserwować szesnaście drużyn, które zagrają o nagrody finansowe i rzeczowe. Osoby, które mieszkają zbyt daleko zapraszamy z kolei na internetową transmisję wydarzenia.

Okazja do zdobycia atrakcyjnych nagród

Sympatycy rozgrywek League of Legends w nadchodzący weekend powinni być skupieni na warszawskim Espocie. To właśnie tam w dniach od 3 do 4 września rozegrany zostanie turniej ESPORT SPOT RIFT z Mercedes-Benz. To już trzecia okazja, aby chętni gracze LoL-a rywalizowali o atrakcyjne nagrody.

Do zawodów zgłosiło się szesnaście drużyn, które w ramach pierwszego etapu rywalizacji zagrają w czteroosobowych grupach. Najlepsi awansują do drabinki turniejowej, która doprowadzi do wyłonienia zwycięzcy. Cztery najlepsze ekipy mogą liczyć na nagrody, których łączna pula wynosi 5000 złotych oraz zawiera liczne nagrody rzeczowe od Mercedesa.

Profesjonalni komentatorzy i prelekcje

ESPORT SPOT RIFT nie jest organizowane po macoszemu. Rozgrywki odbędą się wraz z komentarzem jednych z najbardziej rozpoznawalnych ekspertów League of Legends w kraju. Wydarzenia z pola bitwy przybliżą Michał "Bialito" Biały oraz Mikołaj "Silvan" Sinacki. To twarze i głosy, które możecie kojarzyć z transmisji Ultraligi na kanałach Polsat Games.

Na miejscu nie zabraknie także sporej dawki merytoryki. Patronem medialnym wydarzenia, podobnie jak Sport.pl, została redakcja Gadają o Esporcie. Twórcy najpopularniejszego programu o League of Legends w polskim Internecie zorganizują interesującą prelekcję, aby urozmaicić dni pełne esportowych emocji.

Jeśli nie możecie osobiście pojawić się w ESPORT SPOT w Elektrowni Powiśle przy ul. Zajęczej 4, to nic straconego. Wydarzenie będzie transmitowane w serwisie Twitch na kanale Silvana.

