Weekend esportowych rekordów. Padło ich zaskakująco dużo

Aby osiągnąć sukces w profesjonalnym League of Legends niezbędne jest zgromadzenie pięciu utalentowanych graczy, którzy będą znakomicie działać drużynowo. Rozgrywki pozostawiają jednak pewien margines na indywidualne osiągnięcia, którymi gracze mogą chcieć się pochwalić. Do ustanowienia wielu rekordów doszło podczas 1. kolejki play-offów LEC.

Jeden mecz - dwa rekordy

W drugiej rundzie play-offów League of Legends Championship Series zmierzyły się formacje Evil Geniuses oraz Cloud9. Było to ważne spotkanie, wszak jego zwycięzca awansował do kolejnej rundy, jednocześnie mając zagwarantowany udział podczas mistrzostw świata. Jak się jednak okazało, w meczu doszło do innych historycznych sytuacji.

W przeciągu jednej wymiany na trzeciej mapie starcia pomiędzy wspomnianymi drużynami przebito dwie bariery pod względem ilości eliminacji w oficjalnym spotkaniu. Do wąskiego grona osób, które wyeliminowały ponad 2000 wrogów, dołączył Nicolaj "Jensen" Jensen. Dodatkowo identyczną barierę, lecz w odniesieniu do 500 rywali, przekroczył Kyle "Danny" Sakamaki.

W przypadku młodego strzelca liczba 500 eliminacji została przekroczona bardzo szybko. Zawodnik rozegrał wyłącznie 109 gier, co oznacza, że w każdej z nich zdobywał ponad cztery eliminacje. Jego zasługi nie przeszły wszystkim koło nosa, wszak przed kilkoma tygodniami został wybrany do LCS All-Pro Team.

Odznaczenia dla weteranów

Jeden weekend przyniósł dwa kolejne odznaczenia, na które warto zwrócić uwagę. Jedno z nich trafiło w ręce Sorena "Bjergsena" Bjerga, ikonę północnoamerykańskich rozgrywek niegdyś uważanego za jednego z najlepszych midlanerów na świecie. Gracz pomimo rocznej przerwy wzbił się na 1. miejsce pod względem całkowitej ilości eliminacji w historii LCS-a. Łącznie zgładził 2274 rywali.

Inne, równie ważne odznaczenie, trafiło w ręce Zaqueri "Aphromoo" Blacka. Zawodnik, który niegdyś stanowił nierozerwalny duet z Doubleliftem, przekroczył rekord WildTurtle’a w ilości rozegranych spotkań w historii LCS. Gracz pojawił się łącznie w 597 meczach, przez co można uznać go pełnoprawnym weteranem rozgrywek.