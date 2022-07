Kto zagra w play-offach Ultraligi? AGO ROGUE najlepsze w fazie zasadniczej

Faza zasadnicza ósmego sezonu Ultraligi dobiegła końca. Po dziewięciu tygodniach zmagań poznaliśmy sześć zespołów, które kontynuują zmagania w play-offach. Stawka to nie tylko tytuł mistrza, lecz także wyjazd na letnią odsłonę European Masters. Na europejskie mistrzostwa pojadą trzy najlepsze drużyny.

REKLAMA

Zobacz wideo F1 22 NA PS5. Nowi kierowcy, najnowszy tor, duże zmiany w menu

Prawie perfect split

Niewątpliwie celem każdej drużyny jest zajęcie 1. miejsca w swoich rozgrywkach. Czasem, gdy dominacja jest zbyt wielka, organizacje mogą posuwać się, aby dokonać tego w jeszcze bardziej stylowy sposób. Po pierwszych tygodniach rozgrywek ósmego sezonu Ultraligi część społeczności wierzyło, że AGO ROGUE zdoła zakończyć fazę zasadniczą bez ani jednej porażki.

Osiemnaście wygranych z rzędu byłoby niewątpliwie znakomitym osiągnięciem. Jak się jednak okazało, formacja była bliska jego realizacji. Sukces pokrzyżował ostatni tydzień rozgrywek, gdzie AGO ROGUE zanotowało aż dwie porażki z rzędu. Ich pogromcami okazali się Gentlemen’s Gaming oraz Illuminar Gaming. Mimo wszystko formacja bez problemu zachowała fotel lidera. Pełne zestawienie tabeli prezentuje się następująco, jednak do play-offów awansowała wyłącznie najlepsza szóstka:

AGO ROGUE - 16 zwycięstw i 2 porażki, Zero Tenacity - 14 zwycięstw i 4 porażki, Illuminar Gaming - 13 zwycięstw i 5 porażek, Gentlemen’s Gaming - 8 zwycięstw i 10 porażek, Goskilla - 8 zwycięstw i 10 porażek, Iron Wolves - 8 zwycięstw i 10 porażek, Forsaken - 7 zwycięstw i 11 porażek, Team ESCA Gaming - 6 zwycięstw i 12 porażek, devils.one - 6 zwycięstw i 12 porażek, Komil&Friends - 4 zwycięstwa i 14 porażek.

Transfer w środku sezonu. Nieoczekiwany ruch ze strony Golden Guardians

Stawka rywalizacji jest wysoka

Wraz z rozpoczęciem play-offów Ultraliga wkracza w decydującą fazę. Nadchodzące rozgrywki w formacie drabinki turniejowej zadecydują o tym, kto sięgnie po tytuł mistrza. Niewątpliwie aktualnym faworytem jest ekipa AGO ROGUE. Niewykluczone jednak, że w sytuacji rozgrywania spotkań do trzech wygranych map, niektóre drużyny mogą zaskoczyć.

Smutną wiadomością dla ekip z rodzimej europejskiej ligi regionalnej jest natomiast ilość dostępnych miejsc na European Masters. W przeciwieństwie do wiosennych rozgrywek, na turniej pojadą trzy zamiast czterech drużyn. To wynik decyzji organizatorów, którzy doszli do takich wniosków po analizie wyników poszczególnych regionów.

Nietypowa zmiana w esportowej drużynie. Nie mają łatwego czasu