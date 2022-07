Polak wycofany z głównego składu. Zmiany w Misfits

Składy Misfits Gaming w League of Legends czeka interesująca zmiana. Pomiędzy głównym zespołem a akademią dojdzie do rotacji na pozycji leśnika. Do drużyny rywalizującej w lidze francuskiej dołączy Lucjan "Shlatan" Ahmad, zaś jego miejsce w pierwszym składzie zajmie Zanzarah.

Polski skład w lidze francuskiej

Jak możemy dowiedzieć się z mediów społecznościowych organizacji Misfits Gaming, włodarze zdecydowali się na dokonanie zmian pomiędzy dwoma składami League of Legends. Pomiędzy głównym zespołem rywalizującym w League of Legends European Championship a akademią dojdzie do zamiany junglerów. Zmiana ma mieć charakter tymczasowy na szósty tydzień rozgrywek.

Lucjan "Shlatan" Ahmad tymczasowo będzie głównym rozgrywającym Misfits Premier, zespołu występującego w lidze francuskiej. Jego miejsce na najwyższym poziomie europejskich rozgrywek zajmie natomiast Zanzarah. Doprowadza to do ciekawej sytuacji, wszak we Francji rywalizować będzie w pełni polski skład z uwzględnieniem trenerów.

Misfits nie radzi sobie najlepiej

Wiosną Misfits Gaming zachwyciło w League of Legends European Championship, zajmując 3. miejsce w rozgrywkach zasadniczych. Przejście przez play-offy zakończyło się niezwykle szybko, wszak zespół odpadł po dwóch przegranych spotkaniach w formacie BO5. Był to jednak wynik akceptowalny, zwłaszcza biorąc pod uwagę obecność dwóch młodych talentów - Shlatana i Mersy.

Latem zespół radzi sobie jednak znacznie gorzej. Po piątym z ośmiu tygodni LEC Misfits Gaming zajmuje trzecie miejsce od końca tabeli, aktualnie nie wpisując się w grono drużyn awansujących do play-offów. Podczas nadchodzącego tygodnia, gdy w składzie zabraknie Shlatana, zespół zmierzy się z Rogue oraz SK Gaming.

