Misfits sprzeda miejsce w LEC? Zaskakujące informacje

Czy zespoły występujące w League of Legends European Championship wkrótce ulegną zmianie? Wiele może na to wskazywać. Zgodnie z informacją podaną przez zagranicznego insidera sceny, Misfits Gaming może opuścić europejską scenę LoL-a. Prawo do udziału w lidze miało zostać sprzedane innej organizacji.

REKLAMA

Zobacz wideo F1 22 NA PS5. Nowi kierowcy, najnowszy tor, duże zmiany w menu

Do sprzedaży już doszło

Jak donosi Eros, były dziennikarz hiszpańskiego portalu Esportmaniacos, wkrótce dojdzie do kolejnej rotacji zespołów występujących w League of Legends European Championship. Na sprzedaż prawa do udziału w rozgrywkach miało zdecydować się Misfits Gaming.

Zgodnie z informacjami na zakup slota w LEC miała zdecydować się jedna z dwóch drużyn, które brały udział w negocjacjach. Są nimi Team Heretics oraz słynne Karmine Corp. Informacje nie wskazują nowego uczestnika najlepszych europejskich rozgrywek, jednak do jego poznania ma dojść już w najbliższym czasie.

Juventus wraca do FIFY. Ekskluzywne partnerstwo na lata

To nie Karmine Corp?

Głos w sprawie zabrał inny popularny insider sceny League of Legends, a także redaktor portalu Upcomer, LEC Wooloo. Zgodnie z jego zdaniem Misfits Gaming rzeczywiście prowadziło rozmowy na temat sprzedaży miejsca w LEC. Dodał także, że jeśli transakcja została sfinalizowana, z całą pewnością nowym nabywcą nie jest Karmine Corp.

Jeśli pierwotne doniesienia okażą się prawdą, nowego gracza na najwyższym poziomie europejskiego LoL-a poznamy już wkrótce.

Rosja straciła miejsce na esportowych MŚ. Miejsce trafi do LEC