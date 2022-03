Esportowy weteran z najlepszymi statystykami. Dopiero co wrócił z emerytury

Soren "Bjergsen" Bjerg to jeden z najbardziej rozpoznawalnych zawodników kojarzonych z Ameryką Północną. Wieloletni midlaner TSM, a następnie ich trener w ostatnich miesiącach dokonał przejścia do jednej z konkurencyjnych drużyn. Jak się okazuje, po powrocie do czynnej gry nie ma sobie równych.

REKLAMA

Zobacz wideo Esportowe abecadło. Poznaj najważniejsze pojęcia w League of Legends

Niemal cała kariera w Ameryce Północnej

Soren "Bjergsen" Bjerg to gracz środkowej alei pochodzący z Danii. Choć urodził i wychował się w Europie, z perspektywy społeczności League of Legends już zawsze kojarzony będzie z Ameryką Północną. Bjergsen rozpoczął karierę profesjonalnego gracza na Starym Kontynencie, lecz zaledwie po niespełna roku zwrócił na siebie uwagę jednej z czołowych organizacji zza oceanu.

W Transfer wówczas 17-letniego Bjergsena do TSM był jednym z gorętszych newsów, jeśli chodzi o esport wokół LoL-a. Zawodnik związał się z organizacją na dobre, początkowo zastępując odchodzącego z czynnej gry Reginalda, a następnie stając się jej najbardziej rozpoznawalną gwiazdą, która pozostała w wyjściowej piątce pomimo ogromu zmian na pozostałych pozycjach.

Bjergsen w TSM występował na scenie do 2020 roku, gdy postanowił czasowo zakończyć karierę. Zamiast tego podjął się roli szkoleniowca tego samego zespołu. Jak się jednak okazuje, od pociągu do rywalizacji nie jest tak łatwo uciec.

Upadek legendy. Byli gigantami amerykańskiego LoLa

Powrót do czynnej gry

O powrocie Bjergsena do czynnej gry można było usłyszeć w pojedynczych plotkach, jednak informacja została na dobre potwierdzona dopiero w listopadzie 2021. Wówczas zawodnik zdecydował się opuścić swoje dotychczasowe miejsce pracy i zasilić szeregi jednego z bezpośrednich konkurentów - Team Liquid.

Bjergsen stał się częścią niezwykle silnego składu, który pomimo rywalizowania w Ameryce Północnej, nie posiadał żadnego gracza z tego regionu. Wyjściową piątkę uzupełnili bowiem Bwipo, Santorin, Hans sama oraz CoreJJ. Ominięcie reguły dopuszczającej wyłącznie dwóch importowanych graczy było możliwe poprzez posiadanie rezydencji w Stanach Zjednoczonych przez Bjergsena, Santorina oraz CoreJJ’a.

Jeden z najlepszych graczy splitu

Duńczyk po raz pierwszy wystąpił w barwach Team Liquid wraz z rozpoczęciem wiosennego splitu. Gracz z miejsca pokazał, że pomimo przerwy nie zatracił swojej dotychczasowej formy. Było to zasługą stałego treningu i grania, pomimo pełnienia funkcji trenera przez ostatni rok.

Pomimo początkowych problemów Team Liquid ze składem, zespół zdołał zabezpieczyć pierwsze miejsce w tabeli wyników. Bjergsen był zdecydowanie jednym z kluczowych filarów sukcesu, co jasno pokazuje współczynnik eliminacji, śmierci oraz asyst. Wynosi on oszałamiające 8.9. Pozostałe miejsca na podium należą do kolegów z drużyny duńskiego gracza. Zajęli je Santorin z wynikiem 6.1 oraz CoreJJ z wynikiem 6.0.

Team Liquid obecnie stoi przed szansą na wyjazd do Korei, gdzie zgodnie z przeciekami odbędzie się turniej Mid-Season Invitational. Celem zdobycia biletów zespół musi okazać się najlepszym w swoim regionie. Spotkania w ramach play-offów rozpoczną się już wkrótce, a pierwszym rywalem omawianego zespołu będzie Evil Geniuses, skład Kacpra "Insprieda" Smoły.

To koniec rosyjskiego esportu? Organizacje podejmują stanowcze kroki