Polak awansował na mistrzostwa świata. Fenomenalny występ gracza TFT

Teamfight Tactics to jedyny osobny tryb w League of Legends, który doczekał się rozgrywek esportowych, uchodząc za niemal samodzielny tytuł. Autobattler od Riot Games powstał czerpiąc inspirację z popularności tego gatunku. Koniec końców okazał się strzałem w dziesiątkę, a sukcesy odnoszą także Polacy.

REKLAMA

Zobacz wideo Esportowe abecadło. Poznaj najważniejsze pojęcia w League of Legends

Zbrojson pojedzie na mistrzostwa świata

W ostatnich dniach esportowa społeczność Teamfight Tactics skierowała swoje oczy na turniej Neon Nights EMEA Regional Finals. Stawka zawodów była niezwykle ogromna. W przypadku rozgrywek europejskich miały one za zadanie wyłonić pięciu zawodników, którzy uzyskają możliwość występu podczas nadchodzących mistrzostw świata.

Po trzydniowej rywalizacji jasnym się stało, że najlepiej spośród polskich graczy poradził sobie Bartłomiej "Zbrojson" Zbroja, reprezentant x-kom AGO. Za sprawą ostatnich potyczek zapewnił sobie piąte miejsce w rozgrywkach, będące zarazem ostatnim premiowanym biletem na mistrzostwa świata.

Seria FIFA zmienia nazwę. EA Sports ma już dość FIFA

Lelouch bliski awansu

Początkowo w Neon Nights EMEA Regional Finals udział brało 32 zawodników. Ostatecznie grono zacieśniło się do najlepszej ósemki, która w ramach finałowego lobby rywalizowała o wyjazd na Worldsy. Pośród nich nie występował tylko Zbrojson, lecz także inny zawodnik z Polski - Lelouch.

Niestety, drugi reprezentant x-kom AGO nie poradził sobie tak dobrze. Uczestnictwo w finałowej ósemce zakończył na ostatnim miejscu. Ominął przez to możliwość zarówno zdobycia biletu za wynik w najlepszej piątce, jak i szanse w kwalifikacjach ostatniej szansy, do których trafiali gracze z 6. i 7. miejsca.

Mistrzostwa świata w Teamfight Tactics zaplanowano na od 29 kwietnia do 1 maja. Dla Zbrojsona będzie to ostry maraton, gdyż jak przyznał, zaledwie kilka dni później podchodzi do egzaminu maturalnego. W przypadku obu trzymamy za niego kciuki.

Esport podczas Igrzysk Azjatyckich. Powstanie reprezentacja Korei Południowej