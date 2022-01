Wielki powrót do Counter Strike'a. Rok grał w inną grę

Rozpoczęcie kariery profesjonalnego gracza w innej grze nie zawsze jest udane. Przekonał się o tym Timothy "autimatic" Ta. Zawodnik po blisko rocznym reprezentowaniu organizacji T1 na scenie VALORANTA, powraca do Counter-Strike’a.

Z Counter-Strike do VALORANTA

Autimatic, jak na standardy esportu, nie jest graczem bardzo młodym. We wrześniu skończy 26 lat. Przez to nie powinno dziwić, że na profesjonalnej scenie Counter-Strike’a jest obecny od długiego czasu. Swoją obecność zaznaczył po raz pierwszy w 2014 roku i na początku kariery dość dynamicznie zmieniał drużyny, w których reprezentował.

Kariera autimatica ustatkowała się dopiero po dwóch latach, gdy dołączył do Team SoloMid. Od 2016 do 2021 roku reprezentowane barwy zmienił już tylko dwukrotnie, najdłużej zagrzewając miejsce w Cloud9 i Gen.G Esports. To wraz z tymi drużynami odnotował swoje największe sukcesy, wzbijając wygrane z turniejów do blisko pół miliona dolarów.

W lutym zeszłego roku Amerykanin postanowił spróbować swoich sił w nowym tytule na rynku esportowym - VALORANCIE wydanym przez Riot Games. Autimatic z dnia na dzień dokonał tranzycji z gracza CS:GO na nowy tytuł, jednocześnie przechodząc do T1.

Powrót do Counter-Strike’a

Na scenie VALORANTA autimatic nie osiągał największych sukcesów. Można wręcz powiedzieć, że rok jego działań był ich pozbawiony. W przeciągu roku drużyna zdobyła zaledwie 5 tysięcy dolarów w nagrodach, występując wyłącznie w rozgrywkach VCT 2021: North America Challengers i dedykowanych im kwalifikacjach.

Nie powinna zatem dziwić decyzja gracza, który postanowił powrócić wrócić do swojej poprzedniej dyscypliny. Kariery nie będzie jednak musiał budować ponownie od podstaw, albowiem zasilił skład przebudowywanego Evil Geniuses.

W zespole autimatic ponownie spotka się z Jacky’m "Stewie2k" Yipem. Zgodnie z przeciekami do zespołu ma dołączyć także William "RUSH" Wierzba. Trójka zawodników w 2018 roku wspólnie wygrała ELEAGUE Boston Major. Wówczas grali w Cloud9.

