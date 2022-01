Pierwsza taka karta w FIFA 22? Niesamowite statystyki obrońcy

TOTW to drużyny tygodnia FIFA, dzięki którym wyróżnieni zawodnicy otrzymują karty specjalne, tzw. „w formie". Wówczas piłkarz ma podnoszoną ocenę ogólną i statystyki. Bardzo możliwe, że w tym tygodniu takie wyróżnienie trafi do Jeremiaha St. Juste’a z FSV Mainz 05, dzięki czemu gracze otrzymają znakomitą kartę.

REKLAMA

Zobacz wideo Historia serii FIFA - od Świerczewskiego do Mbappe

Unikalny Jeremiah St. Juste

Kim jest 25-latek z Holandii? To środkowy obrońca w drużynie FSW Mainz 05. W obecnym sezonie zagrał zaledwie w siedmiu ligowych spotkaniach na dziewiętnaście możliwych z powodu kontuzji. W ostatnim tygodniu miał jednak okazję wrócić do gry po urazie.

Efekt? Holender zagrał pełne 90 minut w spotkaniu z VfL Bochum. Jego drużyna wygrała 1:0, a St. Juste zdobył zwycięskiego gola i wraz z linią defensywną nie stracił bramki. Brzmi jak idealny kandydat na kartę „w formie".

Więcej treści esportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Do drużyny tygodnia FIFA 22 trafiają bowiem zawodnicy, którzy wyróżnią się na ligowych boiskach podczas weekendu. St. Juste’a można spokojnie do tego grona zaliczyć, bowiem zaliczył on wymarzony powrót do gry po kontuzji, dając swojej drużynie zwycięstwo.

Jeśli 25-latek trafi do drużyny tygodnia, to możemy się spodziewać iście wybitnej karty na pozycji środkowego obrońcy. Bardzo możliwe jest, że zawodnik dostałby dodatkowe wyróżnienie na karcie – gwiazdkę, która podwaja statystyki. Efekt? Holender mógłby posiadać ocenę ogólną 84, a jego tempo wynosiłoby 95.

Z tak nieprzeciętną szybkością St. Juste byłby wyjątkowym środkowym obrońcą na skalę FIFY 22, a być może całej serii gier. Rzadko bowiem zdarza się, by środkowi obrońcy mieli tempo ocenione na chociażby 85. Holender zaś posiadałby tę statystykę na poziomie najlepszych atakujących, dzięki czemu mógłby z łatwością ich doścignąć.

Warto również zwrócić uwagę na wysokie oceny obrony i fizyczności. Wszystkie te parametry czyniłyby z St. Juste’a znakomitego środkowego obrońcę, na dodatek grającego w Bundeslidze. Czy trafi on do drużyny tygodnia FIFA? O tym dowiemy się w środę po godzinie 19:00.

Hit transferowy w Ameryce. Gigant się odradza