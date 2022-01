Dominacja dwóch zespołów w Ultralidze. Czy ktoś to zakończy?

Ultraliga niezmiennie emocjonuje sympatyków League of Legends. Druga kolejka 7. sezonu przyniosła wiele emocjonujących spotkań. Dodatkowo liderzy zdołali zacementować swoją pozycję u góry tabeli.

Na czele tabeli bez zmian

Po pierwszym dniu drugiej kolejki 7. Sezonu Ultraligi nie doszło do przetasowania na szczycie tabeli wyników. Niepokonane wciąż pozostają drużyny AGO ROGUE oraz Team ESCA Gaming. Nie oznacza to jednak, że obecny stan rzeczy utrzymał się bez większych emocji.

AGO ROGUE faktycznie gładko pokonało rywali spod szyldu devils.one. Tego samego nie można jednak powiedzieć o formacji Franciszka "Harpoona" Gryszkiewicza. Jego zespół stanął w szranki z międzynarodowym składem Iron Wolves. Spotkanie rozpoczęło się po myśli rywali Team ESCA Gaming W 21. minucie wypracowali przewagę pięciu tysięcy sztuk złota.

Wydawało się, że tytuł lidera pozostanie wyłącznie w rękach AGO ROGUE. Podopieczni Mikołaja "Vounghuarda" Truszczyńskiego grą drużynową zdołali przedłużyć mecz do późnego etapu rozgrywki. Finalnie do zdobycia zwycięstwa wykorzystali kardynalny błąd przeciwników, którzy pozostawili swoją bazę bez defensywy skuszeni wizją pozyskania Barona Nashora. Ta stanowiła łatwy łup dla w pełni polskiego zespołu.

Forsaken lepsze od Illuminar Gaming

Druga kolejka Ultraligi, zgodnie z oczekiwaniami przyniosła okazję do wyklarowania sytuacji w środku tabeli wyników. Choć na jej skrajnych biegunach nie sposób dostrzec zmianę, trzy drużyny zaznaczyły swój pociąg do zajęcia miejsca jak najbliżej szczytu. Zero Tenacity pokonało Gentlemen’s Gaming, natomiast Komil&Friends okazało się lepsze od Goskilla.

Najciekawszy pojedynek zakończył wtorkowe zmagania. Wówczas na Summoner’s Rift trafiły ekipy Forsaken oraz Illuminar Gaming. Z pozoru zespół zgromadzony pod szyldem nowej organizacji w Ultralidze nie był faworytem do odniesienia zwycięstwa. Pierwsze minuty zdawały potwierdzać się tę tezę, albowiem IHG wyszło na wczesne prowadzenie. Forsaken dało jednak radę odgryźć się rywalom w środkowym etapie rozgrywki, wychodząc na prowadzenie ekonomiczne, które ostatecznie przekuło się w zwycięstwo.

To nie koniec zmagań!

Pomimo wieczoru pełnego emocji, druga kolejka Ultraligi nie dobiega końca. Już w środowe popołudnierozpoczną się kolejne mecze. W przeciągu pięciu spotkań AGO ROGUE i Team ESCA Gaming kontynuują zmagania o utrzymanie fotelu lidera. Na drugim biegunie tabeli wyników devils.one zawalczy o pierwsze zwycięstwo.

17:00 - Iron Wolves vs. AGO ROGUE

18:00 - Forsaken vs. Team ESCA Gaming

19:00 - devils.one vs. Illuminar Gaming

20:00 - Goskilla vs. Gentlemen's Gaming

21:00 - Komil&Friends vs. Zero Tenacity

Transmisja ze spotkań rozpocznie się o godzinie 17:00 i potrwa blisko pięć godzin.

