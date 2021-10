Emocje na legendarnym torze. Faworyci w opałach

Wirtualny wyścig fani digital motorsportu mogli śledzić w telewizji na kanale Eleven Sports 2 oraz w Internecie na Facebooku ELEVEN SPORTS. Trzecią rundę PESCP 2021 skomentowali Filip Kapica i Mikołaj Sokół, znani z anten ELEVEN SPORTS eksperci wyścigów, w tym przede wszystkim Formuły 1.

Wielkie emocje na legendarnym torze

Kwalifikacje do trzeciej rundy PESCP zdominował urzędujący Mistrz Polski – Dominik Blajer. Kierowca DV1 TRITON RACING zdobył pole position z przewagą ponad 0,3 sekundy. Mimo to wyścig zapowiadał się niezwykle ciekawie, ponieważ pierwszy rząd uzupełnił Mateusz Łuczak z CARBON SIMSPORT, który jest największym rywalem Dominika w walce o najwyższe honory. Co ciekawe Michał Rak i Piotr Jagodziński z DV1 TRITON RACING LEGEND byli zaledwie 0,005 i 0,016 sek za Mateuszem, co zapowiadało ekscytującą walkę i miejsca na podium.

Na starcie pierwszego wyścigu Dominik Blajer nie popisał się czasem reakcji i został wyprzedzony przez Łuczaka oraz Jagodzińskiego. Bardzo dobre okrążenie na swoje konto zapisał Jakub Maciejewski z CARBON SIMSPORT, który mimo najmniejszego doświadczenia w stawce awansował aż o 3 lokaty i zagościł w pierwszej piątce wyścigu. Tuż za podium czyhał Maciej Młynek z RLR ABRUZZI ESPORTS. Kłopotów nie ustrzegło się wielu kierowców w dalszej części stawki i aż czterech z nich musiało zakończyć rywalizację na pierwszym okrążeniu. Byli to: Miłosz Węgrecki z CARBON SIMSPORT, Jerzy Glac z DV1 TRITON RACING, Jakub Wyderka z RLR ABRUZZI ESPORTS oraz Mateusz Drozda. Do nieudanych tę rundę na pewno zaliczy Marcin Skrzypczak, który w wyniku wypadku został sklasyfikowany na P19. Na czele stawki wyścig upłynął pod znakiem współpracy zespołowej kierowców DV1 TRITON RACING, którym mimo to nie udało się pokonać Łuczaka i to właśnie kierowca CARBON SIMSPORT odniósł swoje drugie zwycięstwo w sezonie. Na drugim miejscu ostatecznie zameldował się Blajer, a tuż za nim Jagodziński. Dziesiąte miejsce, a więc też pole position do drugiego wyścig zdobył kierowca niezależny – Michał Rak, który w drugim wyścigu na pewno celował w lepsze wykorzystanie dobrej pozycji startowej.

Na półmetku rywalizacji

Gwiazdą drugiego wyścigu okazał się Mateusz Nogaj z EVOLVE RACING, który po starcie z szóstego pola objął prowadzenie i nie oddał go aż do mety, wygrywając wyścig z 4 sekundową przewagą. Drugą rundę z rzędu w opałach był Mateusz Łuczak, który po wypadku na pierwszym okrążeniu spadł na koniec stawki. Początkowo wydawało się, że Dominik Blajer będzie w stanie zagrozić nowym liderom wyścigu, jednak niefortunny kontakt z rywalem znacząco uszkodził jego Porsche 911 RSR, przez co dołączył on do Łuczaka wypadając poza pierwszą piętnastkę. Mimo straty prowadzenia, Michał Rak pojechał solidny wyścig i wjechał na metę na drugim miejscu. Podium uzupełnił Piotr Burzała z CARBON SIMSPORT tuż przed Piotrem Jagodzińskim. Najwięcej punktów w całej rundzie zdobył wygrany drugiego wyścigu – Mateusz Nogaj. Drugie miejsce zajął Piotr Jagodziński, a trzecie Maciej Młynek, który teraz traci jedynie 13 punktów do lidera mistrzostw, którym nadal pozostaje Dominik Blajer z 7 punktową przewagą nad Mateusz Łuczakiem.

Przed zawodnikami jeszcze trzy rundy tegorocznej edycji Mistrzostw Polski w Digital Motorsporcie jednak już dziś możemy powiedzieć, że wyklarowało się trzech faworytów do walki o mistrzostwo w drugiej połowie sezonu – Łuczak i Blajer prezentujący niesamowite tempo kwalifikacyjne oraz niewystrzegający się błędów Maciej Młynek, który braki w kwalifikacjach nadrabia regularnością.

Kalendarz i transmisje na żywo PESCP 2021





Circuit de Barcelona-Catalunya | 07.10.2021 | Eleven Sports 1 | godz. 19.30







Silverstone | 21.10.2021 | Eleven Sports 1 | godz. 19.30







Nurburgring Nordschleife | 28.10.2021 | Eleven Sports 1 | godz. 19.30



