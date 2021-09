Tydzień wielu zaskoczeń. Wisła Kraków przegrała w hitowym starciu

ESL Mistrzostwa Polski Jesień 2021 to najważniejsze rozgrywki w kraju nad Wisłą. W obecnej edycji rywalizuje w nich 10 drużyn, z czego aż pięć to zespoły, które po raz pierwszy pojawiły się na krajowym czempionacie. Tytułu wywalczonego wiosną broni HONORIS.

Anonymo górą w hitowym starciu

Mecz pomiędzy Wisłą All in! Games Kraków a Anonymo to jeden z najważniejszych pojedynków na przestrzeni całych rozgrywek. Obie drużyny są pretendentem do tytułu i ich rywalizacja wzbudza zawsze duże emocje, bo może decydować o końcowym układzie tabeli. Nie inaczej było tym razem.

Dotychczas niepokonana Wisła musiała uznać wyższość rywala, przegrywając spotkanie na obu rozegranych mapach. Wynik? W obu przypadkach taki sam – 16:10 dla Anonymo. Zespołowi Janusza „Snax" Pogorzelskiego tym samym udało się podnieść po fatalnym ostatnim tygodniu, kiedy to odpadł z kwalifikacji IEM Fall 2021, a także zaliczył wpadkę w ESL MP. W obecnej kolejce Anonymo zrehabilitowało się w najlepszym stylu, notując komplet punktów z jednym z najmocniejszych rywali w stawce. Zespół do zwycięstwa poprowadzili weterani – na pierwszej mapie był to Paweł „Innocent" Mocek, na drugiej zaś Snax, który zanotował blisko 30 fragów. Tym samym Anonymo przeskoczyło Białą Gwiazdę w tabeli i obecnie zajmuje 3. miejsce. Wisła zaś po raz pierwszy poniosła klęskę w obecnej kampanii i obecnie plasuje się na 5. pozycji.

Beniaminki idą jak burza

To, że beniaminki mogą zamieszać było raczej do przewidzenia. Mało kto jednak spodziewał się, że zrobią to w takim stylu. Po czterech kolejkach dwie pierwsze lokaty należą do debiutantów w ESL MP – Ungentium i drużyny ex-Pompa, która występuje pod banderą Team ESCA Gaming.

Ungentium posiada obecnie bilans spotkań 6-0-2, a swój rekord doszlifowało podczas pojedynku z ekipą Dolej Miodu. Podopieczni Macieja „Luz" Bugaja ograli jednokrotnie przeciwnika i obecnie są wiceliderami rozgrywek. Team ESCA zaś dokonał jeszcze większej niespodzianki, bo dwukrotnie rozbił MAD DOG’S PACT. Była to osobista vendetta Kacpra „darko" Ściery, który obecnie gra dla ESCA, ale ostatnie lata kariery spędził w szeregach swojego ostatniego rywala. Tym samym beniaminek zasiada na fotelu lidera z bilansem 6-1-1 i 19 punktami na koncie.

Warto również w tym miejscu wspomnieć o obrońcach tytułu HONORIS. Drużyna Filipa „NEO" Kubskiego i Wiktora „TaZ" Wojtasa wygrała dwukrotnie z TPT. HONORIS na razie zagrało tylko dwie kolejki, przez co mimo niezłego bilansu zajmuje dopiero 6. Miejsce w tabeli. Przed obrońcami tytułu teraz znakomita okazja do nabicia punktów na beniaminkach, bowiem czekają ich dwa mecze z tego typu rywalem.

Komplet wyników:

Wisła All in! Games Kraków 0:2 Anonymo (Mirage 10:16, Ancient 10:16)

Tarczyński Protein Team 0:2 HONORIS (Nuke 6:16, Inferno 14:16)

Team ESCA Gaming 2:0 MAD DOG’S PACT (Overpass 16:12, Vertigo 16:4)

Ungentium 1:1 Dolej Miodu (Inferno 16:9, Vertigo 11:16)

The Lycans 1:1 M1 EDEN (Nuke 16:14, Vertigo 8:16)

