Turniej w Katowicach nie dla wszystkich. Do Spodka wejdą tylko zaszczepieni

IEM Katowice to najważniejsza, esportowa impreza każdego roku w Polsce. Odbywa się w Spodku na przełomie lutego i marca. W 2022 roku na trybuny powrócą kibice, którzy jednak będą musieli przed wejściem pokazać certyfikat szczepienia lub przebytego zakażenia koronawirusem.

Kibice wracają do Spodka

Kilka dni temu organizator ogłosił długo wyczekiwaną informację – na najbliższym IEM-ie Katowice pojawi się widownia. Impreza od zawsze słynęła z ogromnego zainteresowania. Poprzednie edycje przyciągały do Katowic ponad 100 tysięcy ludzi, którzy odwiedzali Spodek podczas esportowego weekendu. Niestety w 2020 roku wojewoda śląski zablokował udział publiczności w wydarzeniu z powodu koronawirusa. W 2021 roku zaś turniej został przeniesiony do Internetu przez trwające lockdowny w Polsce i Europie.

W 2022 roku Katowice ponownie staną się stolicą esportu. Turniej CS:GO odbędzie się w dniach 15 – 27 lutego, jednak początek rozgrywek będzie miał miejsce za zamkniętymi drzwiami. Dopiero w dniach 25-27 lutego publika będzie mogła wejść na teren Spodka i obejrzeć zmagania z trybun. Tradycyjnie wstęp na imprezę jest bezpłatny, istnieją jednak także bilety, których sprzedaż rozpoczyna się 23 września o 14:00.

Zasady wstępu – wejdą tylko zaszczepieni i ozdrowieńcy

Mimo, że wstęp na IEM Katowice jest bezpłatny, to wielu ludzi kupuje wejściówki, by ominąć gigantyczną zazwyczaj kolejkę, która czeka na wejście przed darmową bramą wejściową. Ponadto bilet gwarantuje miejsce siedzące podczas turnieju CS:GO, co przy tylu widzach nie jest tak oczywiste. Cena biletu na najbliższą edycję rozpoczyna się od 95 złotych. Taka wejściówka uprawnia do wejścia na jeden z trzech dni fazy pucharowej i zajęcia miejsc na górnych trybunach. Najdroższa opcja – God Mode – kosztuje aż 6 tysięcy złotych. Za tę cenę klient otrzyma nie tylko bilet wstępu na cały weekend, ale także torbę z upominkami, dostęp do strefy VIP, a nawet nocleg w czterogwiazdowym hotelu.

Opcje biletowe pozostają więc takie same, jak w poprzednich latach. To, co zmieni się podczas nadchodzącej edycji, to regulamin imprezy. Według niego wstęp na IEM mają tylko osoby zaszczepione, a także ozdrowieńcy. Oba przypadki trzeba mieć udokumentowane i należy liczyć się z przedstawieniem odpowiednich dokumentów przed wejściem na teren imprezy. W przeciwnym razie organizator nie wpuści takiej osoby na wydarzenie. Pełny regulamin IEM-u można znaleźć tutaj.

