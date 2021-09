Polska nadal w czołówce w znanej grze. Znakomite wyniki polskich ekip

European Masters to drugi, najważniejszy turniej w Europie, w którym dużą rolę odgrywają Polacy. W ostatniej edycji wzięło udział aż 25 pochodzących znad Wisły, w tym trzy zespoły pochodzące z rodzimych rozgrywek – Ultraligi. Dzięki ich sukcesom Polska aktualnie zajmuje 4. miejsce w rankingu regionalnym.

Na czym polega regionalny ranking?

Regionalny ranking EU Masters to zestawienie najmocniejszych regionów w Europie, stworzone przez jednego z użytkowników Reddita. Łącznie jest dwanaście regionów, a Polska aktualnie zajmuje czwartą pozycję. Punkty w nim przyznawane są według osiągnięć drużyn z każdego kraju. Najwięcej, bo aż 12 otrzymuje zwycięzca rozgrywek. Jeśli zespół odpadnie w pierwszej fazie grupowej Play-in, to nie otrzymuje żadnych punktów.

Warto również uwzględnić fakt, że Polacy grający dla zagranicznych drużyn pracują na pozycję w rankingu lig spoza kraju. Dobrym przykładem jest aktualny mistrz – Cinkrof – który jest Polakiem grającym dla francuskiego zespołu Karmine Corp. Za zwycięstwo Karmine Corp wzbogaciło Francję o 12 punktów, dzięki czemu ten kraj zajmuje aktualnie pierwsze miejsce w tabeli.

Pozycja Polski

Na dorobek punktowy Polski pracują drużyny, które awansowały do European Masters za pośrednictwem krajowych mistrzostw – Ultraligi. Na ostatniej edycji były to PDW, Illuminar Gaming i AGO ROGUE. Najdalej dotarło PDW, które wystąpiło w ćwierćfinale turnieju, notując tym samym pięć punktów w rankingu.

Biorąc pod uwagę najważniejszy ranking, Polska zajmuje w nim aktualnie 4. pozycję. Wyżej są tylko Hiszpania, DACH (kraje niemieckojęzyczne – Niemcy, Austria, Szwajcaria, Luksemburg i Liechtenstein), a także Francja. Kraj Napoleona obecnie jest liderem tabeli, głównie dzięki fantastycznym wynikom w ostatnich edycjach, kiedy to ich przedstawiciele tłumnie docierali do półfinałów i finałów, a także je wygrywali. Dla Polski najlepszy występ miał miejsce w lecie 2020 roku, kiedy to zwycięzcą EU Masters zostało AGO ROGUE.

Tak prezentuje się obecnie tabela:

Francja 104/67 DACH 94/56 Hiszpania 86/57 Polska 70/42 Wielka Brytania 57/42 Bałkany 24/23 Włochy 21/17 Grecja 16/14 Beneluks 8 Czechy i Słowacja 6 Portugalia 4 Kraje bałtyckie 3

