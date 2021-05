Ruszają finały Predator Sim Racing Cup 2021. Transmisja na fanpage'u Sport.pl!

Wyścigi Predator Sim Racing Cup 2021 to wielkie święto dla wszystkich miłośników sportów motorowych w wersji online. Zawody odbywają się na platformie Assetto Corsa, a partnerem wydarzenia jest legendarny kierowca Indycar i F1 oraz szef zespołu simracing R8G, Romain Grosjean. Uczestnicy wydarzenia zasiadają za kierownicami Mercedesów AMG GT3 i rywalizują na legendarnym torze Monza.

REKLAMA

Zobacz wideo Uczymy mistrzynię świata, o co chodzi w tym Counter-Strike'u!

Do zdobycia sława i cenne nagrody

15 maja 2021 r. o godz. 19.00 odbędzie się krajowy finał Predator Sim Racing Cup 2021. Weźmie w nim udział 20 zawodników, którzy uzyskali najlepsze wyniki w eliminacjach. Trwający 45 minut wyścig wyłoni zwycięzcę, który w wielkim finale zmierzy się z 14 zawodnikami z innych krajów i regionów oraz członkami zespołu R8G. Stanie z nimi do walki o tytuł międzynarodowego mistrza Predator Sim Racing Cup 2021.

Duńczyk wydał fortunę. Kupił przedmiot w grze za ponad pół miliona!

Nagrodą dla triumfatora zawodów będzie roczne członkostwo w teamie Romaina Grosjeana oraz stworzone przez Fanatec profesjonalne stanowisko gamingowe dla fanów wyścigów. Zwycięzca polskiego finału otrzyma gamingowy komputer Predator Orion 3000 z zestawem trzech monitorów oraz oficjalną koszulkę zespołu R8G. Zawodnik, który zajmie drugie miejsce zdobędzie klawiaturę Predator Aethon 300 i myszkę Predator Cestus 350 wraz z podkładką. Zdobycie ostatniego stopnia na podium premiowane będzie słuchawkami Predator Galea 350 i gamingowym plecakiem.

Predator Sim Racing Cup 2021 w Polsce będzie transmitowany na żywo na kanale YouTube Acer Polska, Facebooku Sport.pl oraz na kanale YouTube influencera – Grafa. Szczegóły transmisji z międzynarodowego finału zostaną ogłoszone przed wydarzeniem. W ramach Predator Sim Racing Cup 2021 dostępna będzie również oferta specjalnych promocji, realizowana we współpracy z partnerem handlowym, siecią sklepów Media Expert.

Więcej informacji na temat Predator Sim Racing Cup 2021 znaleźć można na poświęconej zawodom dedykowanej stronie internetowej.

O marce Predator

Predator to należąca do firmy Acer marka dla graczy, obejmująca pełną gamę sprzętu najwyższej jakości, zaprojektowanego z myślą o najbardziej wymagających i zaangażowanych fanach gier. Marka Predator jest obecna na rynku od 2015 r. i wyróżnia się na tle konkurencji swoim wizerunkiem, sposobem komunikacji i doskonałą jakością produktów. W skład portfolio produktowego marki Predator wchodzą komputery stacjonarne, notebooki, monitory oraz fotele dla profesjonalnych graczy. Predator jest oficjalnym partnerem turniejów esportowych Intel Extreme Masters, dostarcza również sprzęt podczas rozgrywek Major w grze Rainbow Six.

O firmie Acer

Założony w 1976 roku Acer jest firmą zajmującą się sprzętem, oprogramowaniem i usługami, badaniami, projektowaniem, sprzedażą marketingową i wsparciem innowacyjnych produktów, które poprawiają jakość życia ludzi. Oferta produktów Acer obejmuje komputery osobiste, wyświetlacze, projektory, serwery, tablety, smartfony i akcesoria do ich przenoszenia. Opracowuje również rozwiązania chmurowe, aby połączyć Internet rzeczy. Firma Acer obchodziła 40. rocznicę powstania w 2016 roku i jest jedną z 5 największych na świecie firm zajmujących się komputerami. Zatrudnia 7 000 osób na całym świecie i jest obecna w ponad 160 krajach. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.acer.com.

Polska trzecią siłą w Counter Strike'a. Przed nami tylko dwa kraje