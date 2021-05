Polska trzecią siłą w Counter Strike'a. Przed nami tylko dwa kraje

Gracze z dwudziestu najliczniej reprezentowanych krajów stanowią aż 70% wszystkich osób, grających w Counter Strike'a. Na liście brakuje Danii, która nie miałaby sobie różnych, gdyby policzyć liczbę graczy CS:GO na milion mieszkańców. Tego wszystkiego możemy się dowiedzieć z badania leetify.

Stany Zjednoczone nadspodziewanie wysoko, Polska jeszcze na podium

Oprócz najbardziej oczywistych krajów takich jak Rosja, Brazylia czy Francja, na liście znalazły się także Stany Zjednoczone. Gracze z Ameryki stanowią aż ponad 10% ogółu. Oczywiście pierwsze miejsce zajmują Rosjanie, którzy są prawie 12 procentową grupą. Polska znajduje się na trzecim miejscu. Nasi rodacy stanowią ponad 5 procentową grupę graczy.

Zaskakująca może być również obecność takich krajów jak Kanada czy Portugalia i Japonia. Za to zdziwieni możemy być niskim wynikiem Brazylijczyków, których wydawało się być o wiele więcej, a także Ukraińców czy przede wszystkim Szwedów. Co ciekawe, na liście TOP20 brakuje Duńczyków. Powodem jednak jest mała liczba ludności tego kraju. Na drugim biegunie znalazły się za to Indie, w których scena CS:GO prawie umarła po premierze VALORANTA, ale trzeba pamiętać, że w tym kraju żyje ponad miliard osób.

Polska zajmuje trzecie miejsce. fot. Twitter/leetify

14% Duńczyków gra w Counter Strike'a

Zaskoczeń jest jednak więcej. Nikt by nie przypuszczał, że Stany Zjednoczone, wyśmiewane z powodu niskiego poziomu gry i malejącej liczby graczy znajdą się na drugim miejscu w zestawieniu. Niespodzianką jest również obecność Chin, które i tak mogą być jeszcze niedoszacowane oraz Wielkiej Brytanii i Japonii.

Cały ranking tak naprawdę ma sens dopiero wtedy, gdy sprawdzimy liczbę graczy na milion mieszkańców. Wtedy w USA będziemy mieć tylko 8755 graczy na milion, w Rosji 21760 zawodników, zaś we wcześniej wspomnianej Danii aż 78892 graczy na milion mieszkańców. Co oznacza, że prawie 14% mieszkańców tego kraju, gra w Counter Strike'a. Badania przeprowadzono na grupie 7 milionów graczy, rywalizujących w trybie matchmakingu.

