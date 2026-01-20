Małysz odkrył karty. To będzie tajna broń Polaków na igrzyska?

Nadal nie wiadomo, kto wystąpi w indywidualnych konkursach skoków narciarskich. Międzynarodowa Federacja Narciarska i Snowboardowa (FIS) oficjalnie poinformowała o przydziale kwot startowych dla poszczególnych reprezentacji. Polska ma 3 miejsca dla mężczyzn i 2 dla kobiet. Tymczasem Adam Małysz zdradził, że Polacy szykują na igrzyska tajną broń. Chodzi o kombinezony.

REKLAMA

Zobacz wideo Dlaczego najlepsi narciarze i narciarki nie nadają butów w bagażu? Maryna wyjaśnia

Prezes PZN: "Są z nim problemy"

Niedawno okazało się, że Polska zgłosiła do FIS kombinezon "Black 2.0", co 4 stycznia potwierdziła światowa Federacja. Jak ten fakt skomentował Adam Małysz?

- Nad tym materiałem pracujemy od dawna. Jeszcze Mathias Hafele w tym uczestniczył. Jako Polacy mamy duże doświadczenie w takich sprawach i od lat próbowaliśmy stworzyć polski materiał. Zawsze było z tym ciężko, bo te wszystkie warstwy, które są, żeby je dopasować, a później skleić, powodowały duży problem. 2-3 lata temu pojawiła się nadzieja, że jesteśmy w stanie stworzyć ten materiał i od roku go testujemy - przyznał szef PZN w programie "Misja Sport".

Niestety, bardzo możliwe, że kombinezon nie zostanie użyty we Włoszech. Choć mimo wszystko cień szansy nadal istnieje: - Chłopaki ten materiał testowali na treningach. Są z nim problemy, jego struktura jeszcze nie jest taka, jaką byśmy chcieli. Jeżeli chodzi o samą przepuszczalność, to bardzo fajnie to wygląda. Inne rzeczy są korygowane. Na igrzyska może być problem, by zdążyć, ale myślę, że w tym roku będziemy go testować na tyle, żeby w kolejnych sezonach można było szyć z polskiego materiału - podkreślił Małysz.

7 lutego rozpocznie się pierwszy konkurs indywidualny kobiet na olimpijskiej skoczni w Predazzo. Wcześniej, na przełomie stycznia i lutego, odbędzie się ostatnia próba przedolimpijska w ramach Pucharu Świata w Willingen. A już od kwalifikacji 22 stycznia zaczynają się mistrzostwa świata w lotach. W kolejnych dwóch dniach rozegrane zostaną cztery serie konkursu indywidualnego, a w niedzielę zawody drużynowe. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.