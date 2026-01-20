Złe wieści dla polskich skoków. Wszystko jasne ws. igrzysk

17 dni - dokładnie tyle pozostało do rozpoczęcia zimowych igrzysk olimpijskich. Zgodnie z wytycznymi Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego w konkursie skoków narciarskich weźmie udział 100 sportowców - 50 mężczyzn i 50 kobiet. Właśnie oficjalnie poinformowano o kwotach dla poszczególnych kadr narodowych. Polacy będą mogli zabrać do Włoch trzech skoczków i dwie skoczkinie.

Zobacz wideo Tak Maryna Gąsienica-Daniel trenuje przed IO! "Niektórzy skakali na skoczni"

Kiedy Maciej Maciusiak ogłosi nazwiska?

Maksymalna liczba uczestników konkursów skoków z jednego państwa to 4. Wśród panów tylko Austriacy i Niemcy sprostali wyśrubowanym wymaganiom. Jakie to kryteria? Trzeba mieć w rankingu olimpijskim (stworzonym na bazie Letniego Grand Prix 2024, Pucharu Świata 2024/2025, Letniego Grand Prix 2025 i Pucharu Świata 2025/2026 do 18 stycznia włącznie) czterech skoczków w najlepszej "25" zestawienia. Dla pań te kryteria były mniej restrykcyjne.

Kogo na igrzyska zabierze trener Maciej Maciusiak i kiedy ogłosi swoją decyzję? Kacper Merk niedawno poinformował, że dojdzie do tego w najbliższy czwartek 22 stycznia, a więc w dniu rozpoczęcia (od kwalifikacji) mistrzostw świata w lotach narciarskich w niemieckim Oberstdorfie. Na kogo postawi trener naszej kadry, jeśli chodzi o występy mężczyzn?

Pewniakiem do wyjazdu na igrzyska jest w tej chwili najlepszy z Polaków Kacper Tomasiak. Komu przypadną pozostałe dwa miejsca? Wydaje się, że najbliżej jednego z nich jest, kończący po tym sezonie swoją bogatą karierę, trzykrotny mistrz olimpijski Kamil Stoch. O pozostałe miejsca walczą: Dawid Kubacki, Maciej Kot i Paweł Wąsek.

19 stycznia PZN poinformował z kolei, jacy skoczkowie wyjadą do Oberstdorfu na mistrzostwa świata w lotach. To: Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Aleksander Zniszczoł i Klemens Joniak. Zabrakło Tomasiaka.

- Ja uważam, że to jest słuszna decyzja, że Kacper nie jedzie na loty, dlatego że loty są troszkę innymi skokami. Jak jesteś w formie i wygrywasz, nie ma to znaczenia. Ale dla zawodnika, który nigdy nie skakał na mamuciej skoczni, który ma raczej predyspozycje do silnego odbicia, wyższego lotu, nie ma jeszcze takiej dopracowanej techniki w powietrzu (...) to nie jest to korzystne - przyznał w programie TVP Sport, "Trzecia seria" szef PZN, Adam Małysz.

Mistrzostwa świata w lotach rozpoczną się w czwartek 22 stycznia od kwalifikacji. W kolejnych dwóch dniach rozegrane zostaną cztery serie konkursu indywidualnego, a w niedzielę zawody drużynowe.