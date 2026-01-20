W ostatnim meczu singlowym pierwszej rundy kobiet w Australian Open zmierzyły się Naomi Osaka (17. WTA) oraz Antonia Ruzic (65). Japonka to dwukrotna mistrzyni imprezy w Melbourne (2019, 2021). Pod wodzą trenera Tomasza Wiktorowskiego, byłego szkoleniowca Igi Świątek, pragnie nawiązać do wcześniejszych sukcesów. Była wyraźną faworytką spotkania z Chorwatką.

Osaka zrobiła show już podczas wejścia na kort. Przejdzie ono do historii, a to z powodu stroju, jaki na siebie założyła. Na głowie miała kapelusz z welonem, ozdobny parasol, a także spodnie, które przypominały spódnicę. W sieci od razu zawrzało, a zdjęcia i wideo jej ubioru obiegły już świat.

Początek meczu ułożył się idealnie dla Osaki. Wyszła na kort pewna siebie, świetnie serwowała, a w trakcie wymian grała dokładnie i bardzo mocno. Zdominowała wycofaną Ruzic i szybko podwyższyła na 3:0. Chorwatka grała zbyt zachowawczo, zbyt wolno podawała - w okolicach nawet 130 km/h. - Nie ma jak dobrać się do Japonki. A po takich serwisach Naomi nie będzie czekała, a uderzy płasko po swojemu - wskazywał komentator Eurosportu Piotr Karpiński.

Z 3:0, na 3:3 i 6:3

Kamery pokazały wtedy trenera Wiktorowskiego na trybunach, który siedział ze spokojną miną. - Jak Osace wszystko wchodzi, to właściwie rywalka jest bez szans i Tomek Wiktorowski może ze spokojem patrzeć, jak jego zawodniczka wygląda w pierwszej rundzie - wskazywał Karpiński.

Po chwili nastąpił jednak zwrot. Czwarty gem trwał ponad 10 minut, liczył aż 24 punkty. Była liderka rankingu miała aż pięć szans na odskoczenie na 4:0, ale ich nie wykorzystała. Ruzic zaczęła zagrywać głęboko, myliła się mniej. Gema zdobyła za sprawą efektownego forhendu kończącego po linii. Kibice głośno ją wspierali, bo liczyli, że spotkanie będzie trwać dłużej. Wcześniej Osace do prowadzenia 3:0 wystarczyło siedem minut.

Chorwatka po zaciętej walce i obronie serwisu odżyła. Wytrzymała kolejne potężne wymiany z faworytką, a w jednej z nich z przysiadu posłała płaski bekhend przy linii, kompletnie zaskakując Osakę. - Jakby nie wierzyła, że to wpadnie - zauważył komentujący Lech Sidor. Za moment Japonka została przełamana i doszło do remisu (3:3).

Końcówka należała do dwukrotnej mistrzyni Australian Open. Grała trochę spokojniej, popełniała mniej błędów, a przy tym Ruzic znów nie nadążała za jej tempem gry. W czasie jednej z przerw Osaka podeszła do tej części trybun, gdzie siedział Wiktorowski. Słychać było, jak polski trener podpowiadał jej, by "weszła ciałem w przód" przy uderzeniach, a nie stała nieruchoma. Dzięki temu mogła lepiej kontrolować technikę zagrań. Szybko posłuchała tej rady i wygrała seta 6:3.

Zaskakująca końcówka

Obchodząca we wtorek 23. urodziny Antonia Ruzic nie zamierzała się poddawać. W drugą partię weszła znacznie lepiej, prowadząc 3:0 po 14 minutach. Po kolejnym długim gemie przełamała Naomi Osakę. Ta była wściekła po ostatnim błędzie. Za moment Chorwatka serwowała, jak w transie, do zera utrzymując podanie, a bezradna rywalka rzuciła wtedy rakietą o ziemię. - Trudny moment dla Japonki, parę złych decyzji, a Ruzic mądrze rozrzuca ją po korcie - przyznał Sidor.

Osaka prawie każdą przerwę wykorzystywała na rozmowy z Wiktorowskim. W tamtym momencie to jednak nie pomagało, bo rosła liczba niewymuszonych błędów po jej stronie. Sidor podkreślił wtedy: "W przypadku wcześniejszych jej trenerów bywało już tak, że wskazówki jedno, a Osaka swoje. To nie jest łatwa tenisistka do prowadzenia". Ruzic wyglądała zaś na taką, która uwierzyła, że w tym meczu absolutnie nie wszystko jest jeszcze stracone. Przyciskała rywalkę, ponownie zmuszała do biegania (5:2). Prezentowała się bardzo solidnie, a do tego zaskakiwała kolejnymi efektownymi winnerami.

Przy wyniku 5:3 panie rozegrały bardzo ważnego gema w niespodziewanych okolicznościach. Chorwatka serwowała, by domknąć seta, a Japonka liczyła, że rzutem na taśmę odrobi stratę przełamania. Osaka doczekała się nawet dwóch break pointów, ale popsuła wtedy prostą piłkę, a następnie Ruzic posłała kolejny fantastyczny forhend.

Było 40:40, gdy doszło do zaskakującej sytuacji. Na korcie głównym w Melbourne funkcjonuje system, który sprawia, że słupek przy siatce świeci się w momencie, gdy zawodniczka wyrzuci piłkę na aut. To pomocne narzędzie dla zawodników, gdy w hałasie z uwagi na doping publiczności nie usłyszą decyzji sędziego. Problem w tym, że ta lampka jedynie miga, sygnalizując aut, a w tamtym gemie nagle zaczęła palić się na stałe. Chorwatka chciała mimo to grać dalej, Japonka nie i arbiter przerwała mecz. Technicy dopiero po siedmiu minutach wyłączyli lampkę. Tenisistki wróciły do gry, a wojnę nerwów lepiej wytrzymała ta mniej doświadczona. Chorwatce pomógł mocny, plasowany serwis i zwyciężyła w secie 6:3. Kamery pokazały wtedy niewyraźną minę Wiktorowskiego.

Osaka to wyrwała

Na trzeciego seta Naomi Osaka wyszła bardzo skoncentrowana, chciała szybko odskoczyć, co uczyniła. 2:0 i wydawało się, że odzyskuje kontrolę nad meczem. Polski trener ją mobilizował, a komentator Piotr Karpiński dodał: "Cały czas Japonka zerka w kierunku Wiktorowskiego. A ten jej pokazuje, podpowiada, udziela rad".

Na korcie obserwowaliśmy natomiast kolejny zwrot - faworytka momentalnie straciła przewagę. Ruzic znów uderzała szybko, a przede wszystkim z lewej na prawą i odwrotnie. Osaka w ruchu nie była już tak groźna, nie mogła wygenerować takiej mocy uderzeń, jej forhend był rozregulowany (2:2). Trwał festiwal przełamań w tym meczu. Antonia Ruzic, która dotąd nigdy nie pokonała przeciwniczki z top 20 rankingu kobiecego tenisa, po kolejnych pomyłkach Naomi Osaki, doczekała się kolejnego przełamania, prowadziła 4:3 i serwowała już na 5:3. Jednak w tym momencie Chorwatka jakby przestraszyła się szansy na zwycięstwo, oddała pole Japonce. Efekt? Osaka odrobiła straty, a potem rozegrała perfekcyjny gem serwisowy, który trwał zaledwie 55 sekund i to ona wyszła na 5:4. A po chwili wygrała 6:3, 3:6, 6:4. Zdecydowało większe doświadczenie byłej liderki rankingu. Chorwatka ma prawo żałować, bo była bliska historycznego sukcesu.

Po tym zwycięstwie Naomi Osaka w drugiej rundzie Australian Open zmierzy się z Rumunką Soraną Cirsteą (41. WTA), która pokonała Niemkę Ewę Lys (39.) 3:6, 6:4, 6:3. Transmisje z turnieju w Eurosporcie oraz na platformie HBO Max, relacje w Sport.pl.