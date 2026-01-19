Miał nieść ogień olimpijski. Po tym, co palnął, już nie ma odwrotu

Massimo Boldi miał być jednym z uczestników biegu sztafetowego podczas igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie. Aktor został jednak skreślony z listy osób niosących pochodnię. Wszystko przez kontrowersyjny wywiad.

Oto co palnął Massimo Boldi. Po tych słowach nie było odwrotu

Massimo Boldi udzielił wywiadu włoskiej gazecie "Il Fatto Quotidiano". Aktor został zapytany o swoją ulubioną konkurencję, którą będzie można zobaczyć podczas zbliżających się zimowych igrzysk olimpijskich. Odpowiedź była szokująca.

- Ci*ka - odparł 80-latek. - Mam pewne wątpliwości co do jej uwzględnienia w programie - odpowiedział dziennikarz. - To też sport i proszę mi wierzyć, to dyscyplina, która dobrze wpływa na ciało i podnosi na duchu. Chociaż… Muszę przyznać… sprawność fizyczna nieco spada z wiekiem - odparł w szokujący sposób Boldi.

Reakcja była natychmiastowa. Aktor wykluczony ze sztafety olimpijskiej

Aktor za skandaliczną wypowiedź poniósł konsekwencje. Komitet olimpijski wydał komunikat prasowy ogłaszający usunięcie Massimo Boldiego z biegu sztafetowego z pochodnią. Oto jak argumentowano decyzję.

"Decyzja ta jest następstwem wywiadu opublikowanego dzisiaj (w sobotę) w ogólnokrajowym dzienniku, w którym wyrażono opinie uznane za niezgodne z wartościami olimpijskimi i zasadami, którymi kieruje się Komitet Organizacyjny. Niesienie znicza olimpijskiego jest zarówno przywilejem, jak i odpowiedzialnością, wymaga od wybranych osób ucieleśniania i promowania wartości szacunku, jedności i integracji, które stanowią podstawy Ruchu Olimpijskiego i są niezbędnymi warunkami uczestnictwa w sztafecie znicza" - czytamy w komunikacie (cytat za: rmcsport.bfmtv.com).

Wybór członków sztafety od początku budził kontrowersje we Włoszech

Skład biegu sztafetowego od początku budził wątpliwości. Znalazło się w nim miejsce dla aktorów i piosenkarzy, kosztem włoskich sportowców. Sztafeta z ogniem olimpijskim tradycyjnie uświetni ceremonię otwarcia igrzysk olimpijskich. Wydarzenie odbędzie się 6 lutego na stadionie San Siro.