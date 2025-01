Na ten moment liderem klasyfikacji TCS jest Daniel Tschofenig, który zgromadził 622,5 pkt. Tuż za nim plasuje się Jan Hoerl (614,6 pkt), natomiast trzecią lokatę zajmuje kolejny z Austriaków Stefan Kraft (613,8 pkt).

REKLAMA

Zobacz wideo Aleksandra Mirosław dziękuje za nominację do "Momentów Roku"

Turniej Czterech Skoczni w Innsbrucku. O której dzisiaj skoki narciarskie?

Po zakończeniu rywalizacji w Oberstdorfie oraz Garmisch-Partenkirchen nie mamy zbyt dużo powodów do zadowolenia. Jeśli chodzi o klasyfikację generalną TCS, to najlepszym z Polaków jest Paweł Wąsek (11.), który w niemieckich konkursach zajął kolejno 10. oraz 16. miejsce. Pozostali jednak zawodzą, za co odpowiedzialność bierze Thomas Thurnbichler.

"Nie potrafi nawet w odpowiednio mocny sposób odpowiedzieć swoim zawodnikom, pokazać, że jest przekonany o tym, że to on myśli słusznie. To jeden z wielu słabych punktów trenera" - uważa Jakub Balcerski ze Sport.pl. Rozczarowania nie kryje też Adam Małysz, który powoli traci cierpliwość. - Tłumaczę, że wydajemy duże pieniądze, a nie ma efektów. Jak mam być spokojny, jak ma być spokojne ministerstwo i sponsorzy? - grzmiał.

Na liście startowej kwalifikacji do konkursu w Innsbrucku znajduje się 62 zawodników, w tym pięciu Polaków. Będziemy mieli okazję oglądać Piotra Żyłę, Dawida Kubackiego, Jakuba Wolnego, Aleksandra Zniszczoła oraz Pawła Wąska. Ten ostatni zadziwił ostatnio choćby Jana Szturca.

- Widać, jakie profity daje właściwa sylwetka w fazie lotu. On nie musi 'dokładać' tułowia do nart, tylko ten tułów jest cały czas utrzymywany w linii. (...) To jest klucz do długich skoków, jeśli chodzi o fazę lotu - przyznał.

Piątek 3.01. O której dzisiaj skoki narciarskie? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Kwalifikacje do zawodów w Innsbrucku odbędą się w piątek 3 stycznia. Początek o godz. 13:30. Poprzedzi go o 10:00 oficjalny trening. Następnego dnia o godz. 12:00 czeka nas sesja próbna, a o 13:30 konkurs indywidualny. Transmisja z całego weekendu będzie dostępna na antenie Eurosportu 1 (kanał płatny) oraz TVN (wyłącznie konkurs).

Będzie można również oglądać wszystko w internecie w serwisie Max (po wykupieniu odpowiedniego pakietu). Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Terminarz na zmagania Turnieju Czterech Skoczni w Innsbrucku:

Piątek 3 stycznia

10:45 - trening

13:30 - kwalifikacje

Sobota 4 stycznia