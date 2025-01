Włosi już wiedzą. W tym klubie będzie grał Skorupski w przyszłym sezonie

Łukasz Skorupski jest jednym z filarów Bolonii, która na początku tego sezonu miała problemy z wygrywaniem meczów. To sprawiło, że po kilku kolejkach drużyna znajdowała się nawet w strefie spadkowej. Kibice mogli czuć obawy, bo przecież w poprzedniej kampanii zajęli miejsce gwarantujące grę w Lidze Mistrzów.

REKLAMA

Zobacz wideo Skorupski pewny pozycji nr 1 w bramce kadry? "Sprawa jest rozstrzygnięta"

Łukasz Skorupski odejdzie z Bolonii?

Ostatecznie drużyna wróciła na odpowiednie tory i zaczęła punktować. To pozwoliło im uplasować się na siódmym miejscu po siedemnastu kolejkach z dorobkiem 28 pkt. Spora w tym zasługa Łukasza Skorupskiego, który wielokrotnie ratował swoją drużynę przed porażkami. 33-latek w tym sezonie bronił karne w Serie A i w Lidze Mistrzów.

Serwis tuttomercatoweb.com zauważa, że drużyna, która sensacyjnie wdarła się do Ligi Mistrzów, może niedługo stracić swój kręgosłup. Z końcem sezonu aż sześciu zawodnikom kończy się kontrakt. "W trzech przypadkach są to zawodnicy, których kontrakty wygasają: Lorenzo De Silvestri, Łukasz Skorupski i Charalampos Lykogiannis. W trzech innych przypadkach są to zawodnicy wypożyczeni: Nicolo Casale, Tommaso Pobega i Samuel Iling-Junior" - wymieniono.

Zobacz też: Tak potraktowali Zalewskiego i Urbańskiego. Przykre

Włoskie media o szczegółach kontraktu Skorupskiego

Dziennikarze ustalili, że Łukasz Skorupski ma w swoim kontrakcie klauzulę na sezon 2025/26. Oznacza to, że w dowolnym momencie klub i zawodnik mogą dojść do porozumienia i przedłużyć umowę na kolejną kampanię. Ich zdaniem, właśnie tak się stanie i kolejne rozgrywki reprezentant Polski także zaliczy w barwach dotychczasowego zespołu.

W tym sezonie Łukasz Skorupski wystąpił w 17 meczach Serie A i Ligi Mistrzów. W pięciu z nich zachował czyste konto. Bramkarz trafił do Bolonii w 2018 roku za 9 mln euro z AS Romy. Aktualnie serwis Transfermarkt wycenia go na 2,5 mln euro. Jego największa wartość rynkowa w 2017 i 2018 roku wynosiła 7 mln euro.