Fatalne wieści dla Szymańskiego. Jose Mourinho sam ruszył po gwiazdę

Sebastian Szymański w barwach tureckiego Fenerbahce nie notuje już tak kapitalnych liczb, jak na początku poprzedniego sezonu. Od jesieni we wszystkich rozgrywkach strzelił tylko dwa gole i zaliczył pięć asyst w 26 występach. Z tego powodu pozycja Polaka w klubie coraz częściej jest kwestionowana zarówno przez kibiców, jak i tureckie media. - Fakt, że Sebastian Szymański spisał się w tym sezonie poniżej oczekiwań, zmotywował portugalskiego trenera do działania - poinformował tamtejszy portal takvim.com. Jego zdaniem Jose Mourinho szykuje niesamowity transfer.

Złe wieści dla Sebastiana Szymańskiego. W Fenerbahce stracili cierpliwość. Ruszyli na rynek

W tureckich mediach w ostatnim czasie najczęściej mowa była o sprowadzeniu do Fenerbahce Andersona Taliski. Brazylijczyk miałby trafić do Stambułu z saudyjskiego Al-Nassr w ramach wypożyczenia. Zdaniem takvim.com kluby jak na razie nie mogą się jednak dogadać w kwestii tego, jaki procent wynagrodzenia miałoby opłacać Fenerbahce. Niezależnie od wyniku negocjacji klub ma pracować nad jeszcze jedną operacją.

Chodzi o sprowadzenie Joao Felixa. Portugalski napastnik w 2019 r. kosztował Atletico Madryt aż 127,20 mln euro. W stolicy Hiszpanii nigdy jednak nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań. Poprzedni sezon spędził na wypożyczeniu w FC Barcelonie, ale tuż po nim za 52 mln euro wykupiła go Chelsea. W Londynie Felix furory jak na razie nie robi. Zagrał w 10 meczach w tym sezonie Premier League i tylko raz trafił do siatki. Statystyki ratuje mu jednak Liga Konferencji, gdzie zdobył cztery bramki w pięciu spotkaniach. Umowa Portugalczyka z Chelsea obowiązuje do 2031 r. Fenerbahce ma być zainteresowane wypożyczeniem go do końca tego sezonu.

Media: Mourinho zapolował na gwiazdę. "Obiecał mu"

W przekonanie Felixa, aby dołączył do drużyny, miał zaangażować się osobiście jego rodak Jose Mourinho. - Obiecał mu, że będzie gwiazdą Fenerbahce, że będzie mógł grać wszystkie mecze, że odzyska konkurencyjny rytm i pewność siebie. Zatem jego przyszłość zaczyna się w Stambule od stycznia - napisali Turcy.

Dziennikarze spekulowali także, czy ewentualne przyjście Joao Felixa może wiązać się z odejściem Szymańskiego z klubu. Przypomnieli, że 25-latkiem interesują się czołowe zespoły z Niemiec, Anglii i Włoch. W barwach Fenerbahce Szymański zazwyczaj gra tuż za środkowym napastnikiem - najczęściej Edinem Dzeko lub Youssefem En Nesyrim. Właśnie to miejsce na boisku miałby zająć Felix.