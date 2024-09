Prestiżowy turniej przy pustych trybunach. Gerard Pique zniszczył 120-letnią tradycję

W 2019 roku światowa organizacja tenisowa ITF przegłosowała zmianę formatu rywalizacji w Pucharze Davisa. Od tego momentu finał rozgrywany jest w jednym państwie z udziałem ośmiu nacji, na co duży wpływ miała firma Kosmos, należąca do Gerarda Pique, która wykupiła prawa do organizacji tego turnieju. Zmiany wspierane przez byłego piłkarza były bardzo krytykowane w świecie tenisa, a Hiszpana nazwano "grabarzem Pucharu Davisa". "Pieniądze wygrały ze 118-letnią tradycją" - pisano wówczas. W styczniu ubiegłego roku ITF ogłosiło zakończenie kilkuletniej współpracy z promotorem i odzyskanie przez Światową Federację Tenisową kontroli nad imprezą, jednakże format rozgrywek nie uległ zmianie.

Tenisowe święto przy pustych trybunach. Gerard Pique ponownie zmieszany z błotem

W tym roku finał Pucharu Davisa rozegranie zostanie pod koniec listopada w Maladze, a w tym tygodniu toczy się gra w kwalifikacjach. Cztery czterozespołowe grupy rozgrywane są w różnych miastach: Bolonii we Włoszech, Walencji w Hiszpanii, Zhuhai w Chinach i Manchesterze w Wielkiej Brytanii. Dochodzi przez to totalny absurdów.

Puchar Davisa zawsze był świętem tenisa, a hale pękały w szwach, albowiem każdy chciał obejrzeć w akcji swoją reprezentację. W Bolonii oprócz Włochów rywalizują także Brazylijczycy, Belgowie oraz Holendrzy. Na meczu deblowych dwóch ostatnich nacji trybuny hali Unipol Arena były totalnie puste... Duet Gille/Villegen, który pokonał parę Koolhof/Van De Zandschulp oklaskiwali jedynie członkowie sztabu Belgów.

Po takich obrazkach po raz kolejny obrywa się Gerardowi Pique oraz firmie Kosmos. "Jakie to smutne!" - czytamy na portalu welovetennis.com. "Gracias Pique" - taki ironiczny wpis pojawił się na profilu Set Tenis na portalu X, który pokazał praktycznie puste trybuny w Manchesterze na spotkaniu Argentyny z Kanadą.

Niestety sytuacja powtarza się z każdym rokiem. Dwanaście miesięcy temu podobne obrazki przedstawiał Stan Wawrinka. "Dziękuję Gerard Pique oraz ITF. Puchar Davisa Francja - Szwajcaria w Manchesterze, lol" - napisał wówczas Szwajcar. Gerardowi Pique oberwało się nie tylko ze strony Wawrinki. Jeszcze ostrzej zareagował Julien Benneteau, emerytowany tenisista, który przez lata reprezentował Francję w Pucharze Davisa. "Jak śmiesz dyskutować? Dosłownie zabiłeś jeden z filarów tenisa z pomocą ITF. Więc proszę, przynajmniej zamknij mordę" - wypalił.