O tym meczu Ligi Mistrzów będzie głośno. Tak przywitali niemiecki zespół w Oświęcimiu

Unia Oświęcim w zeszłym sezonie zdobyła mistrzostwo Polski pierwszy raz od 20 lat. Do wyłonienia triumfatora potrzeba było aż siedmiu meczów, ale ostatecznie, po golu w dogrywce w decydującym spotkaniu, Unia okazała się lepsza od GKS-u Katowice. To dało prawo gry Unii w hokejowej Lidze Mistrzów (Champions Hockey League).

Co za oprawa kibiców polskiego klubu. "Niemieckie obozy śmierci"

W pierwszym meczu w fazie zasadniczej mistrzowie Polski zagrali na wyjeździe z fińskim Ilves Tampere 3:4 po dogrywce. W drugim meczu, tym razem u siebie, zagrali z mistrzem Niemiec - Eisbaerenem Berlin.

Kibice Unii Oświęcim przygotowali na ten mecz bardzo specjalną oprawę. Wywiesili dwa transparenty, które układały się w zdanie "Witajcie w mieście waszej największej zbrodni". Między nimi rozwiesili sektorówkę, na której widniał ogromny napis w barwach niemieckiej flagi "Niemieckie obozy śmierci". W tle widać było drut kolczasty.

Oczywiście oprawa nawiązywała do obozu Auschwitz-Birkenau wybudowanego w Oświęcimiu przez hitlerowskie Niemcy w czasie II wojny światowej. Według różnych szacunków Niemcy uśmiercili w tym obozie co najmniej 1,3 miliona ludzi, głównie Żydów. W dzisiejszych czasach niejednokrotnie w mediach zachodnich można przeczytać o "polskich obozach", co sugeruje udział Polaków w Holocauście.

Co do samego meczu, to Unia Oświęcim poniosła niestety drugą porażkę. Po pierwszej tercji był remis 1:1, ale kolejne wygrywali goście z Berlina - 1:0 i 2:0. Ostatecznie niemiecka drużyna wygrała 4:1.

Trzecie spotkanie w hokejowej Lidze Mistrzów oświęcimianie rozegrają w piątek 13 września - na własnym lodowisku zmierzą się z Red Bull Salzburg. W fazie zasadniczej udział biorą 24 zespoły. Drużyny z miejsc 1-16 są premiowane awansem do 1/8 finału.