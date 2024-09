Nie żyje były reprezentant Polski w skokach. "Przyjacielu, byłeś wzorem"

Smutne informacje docierają do nas z Karpacza. Muzeum Wystawa - Historia Narciarstwa Zjazdowego poinformowało o śmierci Roberta Witke. To były polski skoczek narciarski, syn Ryszarda Witke. Był uczestnikiem mistrzostw świata w lotach oraz medalistą mistrzostw Polski. Miał 57 lat. "Przyjacielu, byłeś naszym sportowym wzorem do naśladowania" - czytamy w jednej z pożegnalnych wiadomości.

3 Screenshot FB: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1597777827049407&set=pb.100004516145418.-2207520000&type=3 Otwórz galerię Na Gazeta.pl