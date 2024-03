Kompromitacja organizatorów w Zakopanem. Wstyd. Mina skoczka mówi wszystko [WIDEO]

W Zakopanem trwa długi weekend ze skokami narciarskimi. Na czwartek i piątek zaplanowano dwa konkursy w ramach cyklu FIS Cup, a na sobotę i niedzielę - Pucharu Kontynentalnego. Organizatorzy od początku mieli trudne zadanie, bo pod Tatrami panują wysokie temperatury. W związku z tym zawody odbywają się w warunkach hybrydowych - z lodowymi torami najazdowymi, igielitowym zeskokiem i naśnieżony odjazdem. Mimo starań gospodarze nie uniknęli wpadki.

W Zakopanem się nie popisali. Skoczek usłyszał nie ten hymn. "Faux pas"

W czwartek doszło do zupełnie niespodziewanych rozstrzygnięć. Konkurs sensacyjnie wygrał reprezentant Kazachstanu - Danił Wassiliew. Po pierwszej serii zajmował trzecie miejsce, ale w finale nieznacznie wyprzedził Niemca Martina Hamanna i Austriaka Ulricha Wohlgenannta. Choć 19-latek znany jest z występów w Pucharze Świata, zdobywał tam nawet punkty, to jednak na wygraną jego, czy któregoś z jego kolegów z kadry stawiało niewielu. Organizatorzy raczej też nie.

Podczas dekoracji doszło więc do kuriozalnej wpadki. Gdy Wassiliew otrzymał nagrodę za pierwsze miejsce i stanął na najwyższym stopniu podium, tradycyjnie trzeba było odegrać hymn. Problem w tym, że to, co usłyszał młody skoczek, może i było hymnem Kazachstanu, ale obowiązującym od 1991 do 2006 roku. Od czasu, gdy Wassiliew skończył dwa lata, w jego kraju zaczęto używać już innej melodii. Zdziwienie i smutek na twarzy zawodnika nie mogą zatem dziwić.

A jak zareagowała na to tamtejsza kadra? "Kazachowie zareagowali na faux pas dość spokojnie. Powiedzieli tylko: oby właściwy hymn był już na piątek!" - poinformował na platformie X komentator TVP Sport, Mateusz Leleń.

Piątkowe zawody w Zakopanem zakończą cały tegoroczny sezon FIS Cup. Początek drugiego konkursu na Wielkiej Krokwi o godz. 15:30. W sobotę o 12:30 i w niedzielę o 12:30 wystartuje za to Puchar Kontynentalny.