Katastrofa Polaków w Zakopanem! 16-latek ratował honor

Zakopane od czwartku do niedzieli będzie gościć skoczków narciarskich, rywalizujących najpierw w FIS Cup, a potem w Pucharze Kontynentalnym, a więc odpowiednio skokowej trzeciej i drugiej lidze. Finał sezonu obu cyklów odbywa się w zupełnie nietypowych okolicznościach. Uczestnicy zmagań na Wielkiej Krokwi najeżdżają na próg po torach lodowych, po czym lądują na igielitowym zeskoku, by na koniec hamować na pokrytym ściegiem odjeździe. W czwartek w tych hybrydowych warunkach najlepiej odnalazł się... Kazach.

FIS Cup w Zakopanem. Klęska Polaków. Trzech z dziesięciu w finale

Na starcie zawodów FIS Cup pojawiło się aż 78 skoczków, w tym 10 Polaków. Niestety do serii finałowej awansowało ich zaledwie trzech. Po pierwszym skoku najwyżej plasował się 12. Łukasz Łukaszczyk, który lądował na 123,5 m. Nieco niżej znaleźli się 17. Kacper Juroszek i 20. Tymoteusz Amilikiewicz, mimo że skoczyli dalej - kolejno 127 i 126 m. Blisko awansu był także Adam Niżnik, ale 119,5 m wystarczyło jedynie do zajęcia 34. miejsca. 37. był Marcin Wróbel, 42. Kacper Tomasiak, 47. Klemens Joniak, 50. Tomasz Pilch, 54. Jarosław Krzak, a 56. Jan Habdas.

Szczególnie szokować mogą odległe miejsca Tomasza Pilcha i Jana Habdasa. Obaj przecież jeszcze niedawno należeli do kadry A skoczków i byli powoływani na zawody Pucharu Świata przez trenera Thomasa Thurnbichlera. Jak widać, nie zapowiada się na ich szybki powrót do elity polskich skoczków.

Po pierwszej serii prowadził Austriak Ulrich Wohlgenannt. Po skoku na 128,5 m o 1,6 punktu wyprzedzał drugiego Martina Hamanna z Niemiec, który uzyskał taką samą odległość. Czołową trójkę zamykał Kazach Danił Wassiliew (131 m), ze stratą 1,8 punktu. Tylko o 0,1 wyprzedzał natomiast czwartego Japończyka Sakutaro Kobayashiego (130 m). 2,3 punktu do lidera tracił zaś piąty - lider cyklu FIS Cup - Austriak Stefan Rainer (128 m).

Kazach najlepszy w Zakopanem. Łukaszczyk blisko pierwszej "10"

Niezłym skokiem w serii finałowej popisał się Amilkiewicz. 19-latek poszybował na 131 m i awansował na 16. miejsce. Gorzej spisał się Kacper Juroszek. Po skoku na 126,5 zakończył konkurs na 22. pozycji. Najlepszy z Polaków ponownie okazał się zaledwie 16-letni Łukaszczyk. Odleciał aż na 132 mi utrzymał 12. lokatę.

Walkę o podium rozpoczął 11. po pierwszej serii Timon-Pascal Kahofer. Odleciał aż na 136,5 m i długo nikt nie był w stanie go wyprzedzić. Ta sztuka udała się dopiero Daniłowi Wassiliewowi. 19-letni Kazach skoczył 131,5 m i pokonał o 4,3 punktu. Metr bliżej lądował Martin Hamann i przegrał z nim o 1,9 punktu. Ostatnie słowo należało do Ulricha Wohlgenannta. Ten jednak skoczył jeszcze krócej, bo 129 m i spadł na trzecie miejsce ze startą 2,9 punktu do sensacyjnego zwycięzcy. Piątą lokatę utrzymał Rainer, który jest pewny zwycięstwa w całym cyklu FIS Cup.

Wyniki I konkursu FIS Cup w Zakopanem: