Błysnął podczas Raw Air, a teraz taka decyzja! Znany skoczek mówi "pas"

Roman Koudelka nie pojawi się już w tym sezonie na skoczni. Na pięć konkursów przed końcem sezonu Pucharu Świata doświadczony Czech postanowił wycofać się z dalszej rywalizacji. Decyzja może nieco dziwić, bo na ten moment zajmuje 30. miejsce w klasyfikacji generalnej, co dałoby mu gwarancję udziału w finałowych zmaganiach w Planicy. Skoczek notował zresztą ostatnio całkiem niezłe występy.

Roman Koudelka kończy sezon Pucharu Świata. "Jestem zaszczycony"

O wycofaniu Koudelki z rywalizacji poinformował jego trener Gaj Trcek. "Nasz sezon z Romanem dobiega końca. Jestem zaszczycony możliwością współpracy z tak ciężko pracującym, profesjonalnym sportowcem, jakim jest Koudelka. Nie spotkałem tak wielkiej miłości do tego sportu, jaką ma ten facet. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby utrzymać go w dobrej formie, a co najważniejsze, aby uczyć innych młodszych skoczków profesjonalizmu, jaki ma ten człowiek" - napisał na Instagramie.

Powodów przedwczesnego zakończenia sezonu słoweński szkoleniowiec nie podał. Można jednak domniemywać, że Koudelce nie odpowiadają starty na skoczniach mamucich, a w Vikersund i w Planicy zawodnicy będą skakać właśnie na takich obiektach. Czecha zabrakło także podczas mistrzostw świata w lotach narciarskich na Kulm oraz zawodów na skoczni im. Heiniego Klopfera w Oberstdorfie.

Koudelka nie wystąpi w Vikersund i w Planicy. A nieźle skakał w Raw Air...

Dla 34-latka mijający sezon był najlepszy od czterech lat. Koudelka dwukrotnie plasował się w czołowej dziesiątce - najpierw w Willingen, a w zeszły wtorek w Trondheim. Nieźle spisywał się także w trwającym cyklu Raw Air, gdzie do środy zajmował wysoką 13. pozycję. Niestety w konkursie na dużym obiekcie nie awansował do drugiej serii (był 35.) i spadł na 22. miejsce w całym cyklu.

Roman Koudelka był jedynym Czechem, jaki w tym sezonie zdobył punkty Pucharu Świata w skokach. W przeszłości wygrał pięć konkursów, ostatni raz w 2016 r. w Wiśle. Jest także złotym medalistą mistrzostw świata juniorów z 2007 r. z Planicy.