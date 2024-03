"Co z tym Lewym?". Czas odpowiedzieć na najważniejsze pytania

Kto nie ma własnej teorii, co działo się z Robertem Lewandowskim w ostatnich kilkunastu miesiącach? Był kryzys, jest zwyżka formy. Ale goli brakowało, bo zawodzili koledzy czy on sam grał gorzej? Problemy dotyczyły tylko boiska czy piętrzyły się także poza nim? Co dalej - w barażach, z kontraktem w Barcelonie i kapitańską opaską w kadrze? Słowem: "Co z tym Lewym?". Debata Sport.pl w piątek o godz. 18.

