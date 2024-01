Katastrofa w polskich skokach. Trener bije na alarm. Brutalna diagnoza

Polskie skoki narciarskie przeżywają w tym sezonie niebywały kryzys. Kadra Thomasa Thurnbichlera od początku sezonu spisuje się słabo, a największym osiągnięciem tej zimy wciąż pozostaje 11. miejsce Piotra Żyły w Klingenthal. Problem tkwi jednak zdecydowanie głębiej, bo naszych czołowych zawodników nie ma kto zastąpić.

Oto przyczyny zapaści polskich skoków. Dlatego nie ma młodych. "Gdzie mają zbierać doświadczenie?"

Kadra B spisuje się jeszcze słabiej, a najbardziej niepokoi forma najmłodszych jej członków - Tomasza Pilcha i Jana Habdasa. W obliczu tego, że nasi liderzy - Piotr Żyła, Kamil Stoch i Dawid Kubacki mają już 37, 36 i 33 lata, przyszłość rysuje się w szarych barwach. A co jeśli to właśnie ich obecność w pewnym sensie jest problemem?

Taką hipotezę stawia Maciej Maciusiak, były wieloletni trener kadry B i kadr juniorskich. - Teraz mówi mi się, że nie ma młodych, ale gdzie mają zbierać doświadczenie? Ciągle jest nasza najlepsza trójka, gdzie oczywiście wszyscy chcemy, żeby oni dalej skakali i nawet jak słabo im szło na początku, nie wymieniano ich. Ci "nowi" nie mają szans na starty w zawodach najwyższej rangi, w których pojawia się większy stres - tłumaczył w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

Jak zauważa ekspert, w przeszłości Kamil Stoch, Dawid Kubacki czy nawet Maciej Kot dostawali szanse na występy w Pucharze Świata, nawet gdy nie osiągali zadowalających wyników, bo po prostu nie mieli konkurencji. W ten sposób zdobywali doświadczenie, które zaprocentowało po latach. Dziś młodsi zawodnicy są w zupełnie innej sytuacji. - Kiedy są powołani na jeden weekend, czują presję, wiedzą, że muszą wykorzystać tę jedną szansę. Doskonale zdają sobie sprawę, że jak się nie pokażą, nie zostaną zabrani na kolejny konkurs - zauważył.

Maciusiak bije na alarm. Chodzi o przyszłość polskich skoków. "Nie stać, żeby ich tracić"

Brak perspektyw na rywalizację z najlepszymi tylko pogłębia problemy kolejnych polskich skoczków. Widać to coraz częstszych przypadkach, w których zawodnik w młodym wieku kończy karierę. - Jeśli stracą motywację, wiarę w siebie, zaangażowanie na codziennym treningu, to tu wszyscy muszą zadać sobie pytanie, co się dzieje, znaleźć problem i nie zostawiać chłopaków samym sobie. Nas nie stać, żeby ich tracić - alarmował Maciusiak.

Na koniec zdiagnozował najbardziej palący problem. - Widzę, że największym problemem jest to, co zrobić z zawodnikami pomiędzy 20. a 25. rokiem życia. To ich trzeba jakoś zagospodarować, znaleźć jakieś rozwiązanie i nie zostawiać samym sobie, bo choć związek robi, co się da, nie może przecież płacić zawodnikom - podsumował.