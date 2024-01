"To był majstersztyk". Cud, że po Szczyrku wszyscy cali. Tylko kibice nie wiedzieli, że to koniec

Odwołanie konkursu w Szczyrku musiało rozczarować polskich kibiców. Ci, którzy kupili bilety i przyszli pod skocznię, choć w Beskidach od rana mocno wiało, mogli oczekiwać, że obejrzą pełne dwie serie sportowej rywalizacji. Wiatr szybko przeciągnął rywalizację do rozmiarów, które pozwoliły o tym zapomnieć - próba rozegrania jednej konkursowej serii trwała godzinę i 48 minut. Wtedy dodatkowe oczekiwania stworzyły jednak wyniki po 40 z 50 skoków: prowadzenie Dawida Kubackiego i szansę na co najmniej miejsce w najlepszej dziesiątce Kamila Stocha i Piotra Żyły.

REKLAMA

Zobacz wideo Rywale polskich skoczków biją wszystkich. "Najlepsza wojskowa technologia"

Kibice nie wiedzieli, co się dzieje. Informacja o odwołaniu konkursu dotarła do nich z opóźnieniem

Rywalizacja została jednak zakończona. Jury podjęło jedyną słuszną decyzję, bo warunki były już zbyt ekstremalne, żeby dalej skakać tego wieczoru w Szczyrku. Informacja o odwołaniu zawodów długo nie docierała jednak do spikerów na obiekcie Skalite, a zatem także do kibiców. Ci nie wiedzieli, co się dzieje.

Co bardziej spostrzegawczy zauważyli komunikat w transmisji telewizyjnej na ustawionym na dole skoczni telebimie, a inni widzieli, jak wyciągiem z rozbiegu zjeżdżają ostatni zawodnicy i przedskoczkowie. Na chwilę zapanował jednak kompletny chaos i spora grupa fanów przez dobre 10-15 minut nadal była zabawiana przez spikerów, którzy niczego nieświadomi, wciąż oczekiwali na "oficjalną decyzję". Jakby konkurs trwał. Kiedy w końcu informacja o odwołaniu zawodów została im przekazana, byli w trakcie zbierania pozdrowień od stojących najbliżej barierek.

Kubacki "majstersztykiem" wyratował się przed upadkiem. Po wszystkim pozostał niedosyt

Żeby oddać, jak bardzo wiało w Szczyrku, można przytoczyć, że podczas pierwszej serii obok najmniejszej, 40-metrowej skoczni kompleksu Skalite razem z podestem oderwał się przymocowany obok zeskoku jeden z balonów sponsorskich. Został jednak przebity i szybko przeniesiony na bok, żeby nie stwarzał zagrożenia.

- Czy będę zły, jeśli konkurs zostanie odwołany, zanim ta jedna seria dobiegnie końca? Nie. Taka już jest praca jury - mówił trener polskich skoczków, Thomas Thurnbichler, jeszcze zanim ostatni raz przerwano przebieg pierwszej serii i odwołano konkurs. - Warunki były naprawdę trudne i wiatr na monitorach często przekraczał nawet dziesięć metrów na sekundę, także przed naszymi skokami - dodał Austriak.

- Skok Dawida Kubackiego był naprawdę dobry. W pewnym momencie pomyślałem, że teraz odleci i dokładnie w tamtym momencie uderzył go podmuch wiatru, a za chwilę już go nie było. To był majstersztyk. Niesamowicie wyratował się w powietrzu. Przecież skończył ten skok telemarkiem. Choć moje serce się nie zatrzymało, bo widziałem już takie skoki w jego wykonaniu - wskazał Thurnbichler.

On i Kubacki mają czego żałować. Nawet jeśli konkurs nie był do końca sprawiedliwy, a Kubacki sam musiał się bronić przed groźną sytuacją w niełatwych warunkach, to miał przecież szanse na pierwsze podium w tym sezonie. Do ostatniej chwili prowadził po skoku na 98,5 metra. - Pewnie, że mam niedosyt, że ten konkurs nie został dokończony, bo miałem szansę na najlepszy wynik w sezonie. Zdrowie zawodników jest jednak najważniejsze - ocenił skoczek.

- Skok, mimo że był lekko spóźniony, to jednak poszedł od nogi i czuć było energię. To tylko pokazuje, że droga, którą idę, jest właściwa - tłumaczył Polak. Podczas jego próby można było się jednak bać, czy zdoła bezpiecznie wylądować. - Nie wiem, czy skoczył mi mocno puls, bo nie zdążyłem tego zanotować, ale w oczach miałem już, że ten skok może się skończyć inaczej. Wiatr próbował mi zabrać narty i stąd to mocne falowanie. Trafiłem akurat na mocny przeciąg centralnie z boku - wyjaśnił Kubacki.

Stoch się uśmiechał, Żyła nie narzekał na warunki, a Wąsek nie stracił pewności siebie

Na twarzy Kamila Stocha po skoku na 99 metrów, który gwarantował mu szansę walki o miejsce w czołówce, widać było spory uśmiech. - Oddałem naprawdę dobry i solidny skok. Mam poczucie, że dobrze wykonałem tu pracę i z takim przekonaniem pojadę do Zakopanego - mówił Stoch.

Tyle samo skoczył Piotr Żyła i choć był za Stochem, to też miał szansę pozostać w najlepszej dziesiątce. - Nie mogę narzekać, bo miałem dobre warunki. Nie denerwowałem się przed swoim skokiem. Minusem było tylko to, że trochę zdrętwiały mi nogi, bo schodziłem z belki. Jednak sobie z tym poradziłem - wyjaśnił wiślanin.

- Solidnie wiało, ale się nie denerwowałem. Wieża skoczni jest całkiem solidnie osłonięta i tam tak naprawdę praktycznie nie wiało. Nie zabrakło mi zatem pewności siebie - mówił natomiast Paweł Wąsek, który w swojej próbie uzyskał 95,5 metra.

- Chłopaki wykonali świetną robotę. To były dobre technicznie skoki. Nawet ten Olka Zniszczoła (na 91 metrów), który w wynikach wypadł najsłabiej, był w porządku: na limicie i gdy wymiesza się to z trudnymi warunkami, to trudno oczekiwać, żeby dobrze kontrolował narty. Gdyby skakał przy słabszym wietrze, to byłby skok na spore punkty - tłumaczył Thomas Thurnbichler. - Widać dobrą tendencję w naszych skokach. A zawodnicy oddawali je w dobrych, ale nie najlepszych warunkach. Je mieli inni. Nasze były ok i pojawiły się w nich solidne skoki - ocenił szkoleniowiec.

Teraz przed jego zawodnikami finał PolSKIego Turnieju w Zakopanem. Na piątek zaplanowano tam treningi i kwalifikacje, w sobotę odbędą się zawody duetów, a w niedzielę konkurs indywidualny. Relacje na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.