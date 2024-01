Thurnbichler ogłasza. Oto kadra na Puchar Świata w Zakopanem

Po weekendzie w Wiśle-Malince i niedokończonych środowych zawodach w Szczyrku, PolSKI Turniej zakończy się w najbliższy weekend w Zakopanem, gdzie odbędzie się jeden konkurs drużynowy i jeden indywidualny. Podobnie jak Wiśle, sztab szkoleniowy reprezentacji Polski będzie mógł wystawić większą liczbę zawodników, niż pięciu, którzy przysługują Polakom na bazie ich dotychczasowych występów w Pucharze Świata i Pucharze Kontynentalnym.

Thurnbichler ogłosił kadrę na PŚ w Zakopanem. Osiem nazwisk na liście

We czwartek poznaliśmy kadrę Biało-Czerwonych na piątkowe kwalifikacje do konkursu indywidualnego, który z kolei odbędzie się w niedzielę. Na Wielkiej Krokwi Polskę będzie reprezentowało ośmiu skoczków. Do piątki, która skakała także w Szczyrku, czyli Dawida Kubackiego, Piotra Żyły, Kamila Stocha, Aleksandra Zniszczoła i Pawła Wąska, dołączyli Maciej Kot, Klemens Murańka, a także Andrzej Stękała.

Być może na tej liście znalazłby się też Jakub Wolny, gdyby nie fakt, że został zawieszony przez Polski Związek Narciarski za publiczną krytykę trenerów kadry B po kwalifikacjach w Wiśle-Malince.

Ogólnie, za sprawą wykorzystania grupy narodowej, w Zakopanem mogłoby wystartować nawet jedenastu skoczków. Niemniej jednak sztab kadry zadecydował, że Kacprowi Juroszkowi, Janowi Habdasowi i Klemensowi Joniakowi lepiej wyjdzie, jak wezmą udział w trzech konkursach Pucharu Kontynentalnego w Sapporo, niż jednym w Zakopanem.

Weekend z Pucharem Świata w Zakopanem rozpocznie się już w piątek, gdy skoczkowie odbędą treningi (15:30) oraz kwalifikacje do niedzielnego konkursu indywidualnego (18:00). W sobotę o godzinie 16:00 czeka nas z kolei konkurs drużynowy. Dzień później o tej samej godzinie rozpocznie się konkurs indywidualny, wieńczący PolSKI Turniej. Relacje na żywo z tych wydarzeń na Sport.pl.