Niecodzienny prezent. Kurzajewski od razu zaczął tłumaczyć kolegów z TVP

Co prawda stacja TVP od kilku lat nie transmituje już Pucharu Świta w skokach narciarskich, jednak publiczna telewizja wciąż może pokazywać zawody, które odbywają się w Polsce. A te rozgrywane są właśnie w połowie stycznia. Trwa PolSKI Turniej, w ramach którego skoczkowie rywalizują w Wiśle, Szczyrku i Zakopanem. We wtorek odbyły się kwalifikacje do konkursu indywidualnego w drugim z wymienionych miast.

Żyła dostał prezent od dziennikarzy TVP. Kurzajewski sprecyzował. "Wymiar symboliczny"

W związku z tym TVP w dniach konkursów czy kwalifikacji prowadzi programy na żywo, w który goszczą eksperci skoków narciarskich. Prowadzącym ostatniego z nich był Maciej Kurzajewski. Kiedy dziennikarz wraz z gośćmi siedział w studiu, w tym samym czasie na skoczni w Szczyrku przebywali reporterzy Telewizji Polskiej. Przygotowali oni bardzo kreatywny i jednocześnie nietypowy upominek dla Piotra Żyły, który 16 stycznia obchodził 37. urodziny.

Dziennikarze wręczyli skoczkowi... fajkę. To nawiązanie do słynnych słów Żyły o "garbiku i fajce", które wypowiedział przed laty po jednym z konkursów. - Fajeczka, garbik i poleciało. (...) Weź sobie postaw tę fajkę na kominku i po karierze zapal. Ale życzę, żeby ta kariera długo się nie kończyła - usłyszał Żyła od reporterów TVP. Zawodnik odpowiedział w swoim stylu.

- To już tak mi życzycie, na emeryturę mnie wysyłacie, żebym sobie w fotelu siedział i fajeczkę palił. A nie, jeszcze nie! Jeszcze musicie pomęczyć się trochę ze mną - wypalił Żyła. Tymczasem w TVP nadal trwał wspomniany program. Kiedy Kurzajewski zobaczył prezent, jaki jego koledzy przekazali skoczkowi, natychmiast musiał wytłumaczyć ich intencje. - Nie namawiamy Piotra do palenia. Wiemy, że palenie szkodzi. Fajka miała wymiar symboliczny - powiedział z uśmiechem na ustach dziennikarz w studiu.

Ostatecznie podczas wtorkowych kwalifikacji Piotr Żyła skoczył zaledwie 95,5 metra, będąc najgorszym z Polaków. 37-latek zajął 31. miejsce. Mimo to nie był rozczarowany i odpowiadał na pytania w swoim stylu. - Miałeś dzisiaj dużo energii w związku z tym dniem czy wręcz przeciwnie? - zapytał dziennikarz Eurosportu. - Trochę nie miałem już na koniec. Nie wiem, już bardziej myślę o kolacji, bo "zesłabłem" na koniec. Ale wiadomo, zawody są jutro, dzisiaj można było sobie pozwolić na spadek energetyczny. Chociaż mogłem coś przegryźć, ale to też różnie później bywa z tym. Jednak dopóki nie padnę, to będę dalej skakał - odpowiedział skoczek.

Konkurs indywidualny na skoczni HS 104 w Szczyrku odbędzie się w środę 17 stycznia o godz. 17:30.