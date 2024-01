Już dwóch skoczków w historii stało na podium zawodów Pucharu Świata 108 razy. Janne Ahonenowi, jednej z największych legend tego sportu, ustanowienie kosmicznego rekordu wszech czasów zajęło 16 lat i 18 dni - od 19 grudnia 1993 roku w Engelbergu do 6 stycznia 2010 roku w Bischofshofen. W przypadku Austriaka Stefana Krafta trwało to o wiele krócej, bo 11 lat i 8 dni - od 6 stycznia 2013 roku, jakby symbolicznie, także w Bischofshofen, do 14 stycznia 2024 roku w Wiśle.

Kraft wyrównał rekord Ahonena. "To dla mnie wielka rzecz"

Kiedy Ahonen pierwszy raz stawał na podium Kraft miał nieco ponad siedem miesięcy. Czas sukcesów Fina minął, zanim Austriak zdążył zadebiutować w Pucharze Świata. Odkąd Ahonen wrócił do skoków w 2013 roku, rywalizowali razem w kilkudziesięciu konkursach, ale nigdy nie stanęli razem na podium.

- Janne był dla mnie jednym z największych idoli. On i Thomas Morgestern - mówił Kraft tuż po zawodach w Wiśle. - Być na samym szczycie razem z nim? To coś naprawdę wyjątkowego. Ten rekord jest niesamowity, teraz liczba podiów robi jeszcze większe wrażenie. Jestem z tego bardzo dumny - opisał skoczek, który ze sporą przewagą jest liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

Na skoczni imienia Adama Małysza Kraft tym razem nie wygrał. W drugiej serii skoczył wyraźnie bliżej niż atakujący z dalszej pozycji Ryoyu Kobayashi i znalazł się za nim, na drugim miejscu. W pierwszej chwili, jako lider po pierwszej serii, nie był zadowolony, bo wiedział, że trochę zabraknie mu do 37. zwycięstwa w karierze. Machnął ręką tuż po skoku, ale w momencie, w którym odpinał narty, na jego twarzy pojawiał się coraz większy uśmiech. Stefan zdał sobie sprawę, że podium w Wiśle będzie właśnie tym historycznym 108., rekordowym.

- To dla mnie wielka rzecz, nie do wiary. Złapałem rytm na tej skoczni. Oddałem trzy naprawdę dobre skoki, a swoje dodała świetna atmosfera wśród kibiców - wskazał. Weekend zakończył w świetnym humorze, choć na jego początku stracił rekord skoczni - ten po przebudowie ustanowił Niemiec Andreas Wellinger, skacząc aż 144,5 metra, o 5,5 metra dalej niż Kraft w 2013 roku. - To już inna skocznia. Myślę, że gdyby Andi próbował wylądować na starej skok na 144,5 metra, skończyłby z dwoma złamanymi nogami. Gratuluję mu tego rekordu, bo to był niesamowity skok - docenił rywala Kraft.

Kraft mógł nie wyjść z łóżka. "Przyjechaliśmy tu już chorzy"

Niewiele brakowało, a Kraft w ogóle nie wziąłby udziału w niedzielnym konkursie Wiśle. W sobotę nie wystartował w konkursie duetów, bo Austriacy oszczędzali go na indywidualną rywalizację. - Ostatnie trzy dni nie były łatwe. Po prostu leżałem w łóżku, czekałem aż wróci mi choć trochę energii. Byłem chory, ale dziś poczułem się lepiej - tłumaczył w niedzielę Kraft.

- Zawsze dzieje się jakoś tak, że z "Kraftim" jesteśmy chorzy w tym samym czasie - mówił nam Michael Hayboeck, z którym Kraft mieszka w pokoju i przyjaźni się od wielu lat. - Ja poczułem się gorzej we wtorek rano, a on we wtorek wieczorem. Przyjechaliśmy tu już chorzy, ostatnie pięć dni obaj praktycznie ciągle leżeliśmy w łóżku. W sobotę wieczorem poczułem się trochę lepiej, a on wydobrzał w niedzielę rano. Obaj nie byliśmy jeszcze w pełni zdrowi, ale jakoś sobie poradziliśmy - tłumaczył.

- Jest niesamowity - opisał Krafta Hayboeck. - Nawet bez pełnego zdrowia i najlepszej formy wszedł na podium i wyrównał ten rekord. To świetne - dodał Austriak. Czy Kraft w jakiś sposób wspominał o tym osiągnięciu, czy bardzo chciał dorównać Ahonenowi? - Nie, nie myśli o takich rzeczach. To ważne, ale dopiero, gdy już to się osiągnie. Tak to funkcjonuje w skokach - wskazał Hayboeck.

Tylko Kraft nadążał za Stochem. "Wszystko musi się zgrać"

- Mam dużo doświadczenia, nie zmienia się jednak to, że podchodzę do każdego konkursu z wielkim uśmiechem i oczekiwaniami. Wciąż mam spore ambicje, stawiam sobie wysokie cele - opisywał Sport.pl swoje nastawienie Kraft dwa lata temu, gdy był w trakcie swojego dziesiątego sezonu w Pucharze Świata. Ten jest już dwunastym.

Poza listą jego wielkich sukcesów - trzynastoma medalami mistrzostw świata, w tym trzema złotymi, olimpijskim złocie w drużynie, dwoma Kryształowymi Kulami, czy wygranym Turniejem Czterech Skoczni - u Krafta imponuje to, że prawdopodobnie jako jedyny skoczek obok Kamila Stocha przez ostatnie 10 lat utrzymuje się w czołówce. I nawet gdy nie wszystko mu wychodzi, jest w stanie błysnąć i w najważniejszym momencie znaleźć się na szczycie. Tak, jak w 2021 roku podczas mistrzostw świata w Oberstdorfie, gdy dość niespodziewanie zgarnął złoty medal w konkursie na dużej skoczni.

Jak dojść do takiej perfekcji w skokach? Jak sprawić, by najlepsze wyniki wręcz same przyciągały nazwisko skoczka? - To naprawdę trudne. Musisz każdego roku dochodzić do limitu swoich możliwości, naciskać na samego siebie, stawać się coraz lepszym. To wspaniałe uczucie, być tak jak Kamil skoczkiem, który przez kilka lat utrzymuje się w czołówce - przekonywał Kraft. - Wszystko musi się zgrać, pasować do siebie. Także to, co w tle, czyli rodzina, przyjaciele, drużyna, sztab, trenerzy. Każdy z puzzli tworzy tę idealną układankę - zdradził Austriak.

Krafta skokami zaraził najlepszy przyjaciel. "Był oczarowany"

Ciekawym wątkiem w karierze Krafta jest to, jak zaczął przygodę ze skakaniem. "Zainteresowanie skokami przyszło z moim najlepszym przyjacielem, Christianem Reiterem. Któregoś dnia obejrzałem konkurs skoków. Nie znałem ich wcześniej, a samo oglądanie nie zaspokoiło mojej ciekawości i fascynacji. Prawdziwą satysfakcję odczułem, dopiero gdy kilka dni później sam stanąłem na skoczni w wieku dziesięciu lat. Od tego dnia już nic nie mogło mnie zatrzymać od myśli o zawodowej karierze skoczka" - napisał na swojej stronie internetowej.

- Było mniej więcej tak, jak to opisał Stefan - mówi nam wspomniany przez Krafta Reiter, który sam skakał przez 17 lat, ale już zakończył karierę. Wciąż są przyjaciółmi. - Mój tata był w tym okresie trenerem, ja i Stefan robiliśmy w tym czasie coś związanego ze sportem codziennie. Wtedy padło na skoki, Stefan był oczarowany. Mnie zaskoczyło, czemu zaczął tak późno, bo ja pierwszy skok oddałem już w wieku czterech lat - opowiada Reiter.

- Był bardzo utalentowany i co roku stawał się coraz lepszy. Został wzorem do naśladowania dla wielu młodych zawodników w Salzburgu. Ja też miałem dobre wyniki: wygrywałem wszystko do momentu, gdy skończyłem 16 lat. Stefanowi niewiele trzeba było czasu, żeby mnie dogonić i wtedy to on stał się najlepszy w grupie - opisuje Krafta jego przyjaciel.

"Zderzyliśmy się kierownicami rowerów, popatrzyliśmy na siebie, zaśmialiśmy i znów byliśmy najlepszymi przyjaciółmi"

Reiter docenia każdy moment, który dzielił ze skoczkiem. - W sporcie najlepiej było, gdy razem jechaliśmy na zawody, leżeliśmy w pokoju przed startem, czy staliśmy na podium. Nie zmienił się w ogóle i gdy się spotykamy, jest tą samą osobą, co kilka lat temu. Po prostu jest bardziej zajęty, więc rzadziej się widzimy i ze sobą piszemy. Jednak zawsze, gdy mu pogratuluję dobrego występu, odpisuje. Nawet krótko, a kiedy w końcu pogadamy dłużej, kończy się na opowiadaniu naszych wspólnych wspomnień - mówi Austriak.

Zapytaliśmy go zatem o takie, które od razu widzi przed oczami. - Stefan i ja braliśmy udział w zawodach narciarstwa alpejskiego organizowanych przez Waltera Lacknera w Grossarl. Byliśmy dziećmi i nasze narty były ustawione tylko na obciążenie 20 kilogramów na starcie. To spowodowało, że gdy ruszyłem, narta po prostu zatrzymała się na bramce startowej. Upadłem i zacząłem się zsuwać po śniegu w dół trasy. Spojrzałem tylko w bok i zobaczyłem, jak Stefan łapie się za głowę, jadąc w tym samym momencie windą na swój przejazd - śmieje się Reiter.

I przytacza jeszcze jedną historię. - Wakacje w Chorwacji, Pula. Nawet nie pamiętam, czy to Stefan śmiał się ze mnie, gdy graliśmy w piłkę, czy to ja sobie z niego żartowałem, ale mocno się na siebie obraziliśmy. Nie rozmawialiśmy i jechaliśmy do domu na rowerach. Nie powiedzieliśmy sobie nawet słowa, ale w pewnym momencie, zderzyliśmy się kierownicami i przewróciliśmy się na jezdnię. Popatrzyliśmy się na siebie, zaśmialiśmy i znów byliśmy najlepszymi przyjaciółmi - opowiada Reiter.

Bolała go głowa, potrzebował masażu, a potem pierwszy raz stanął na podium. I to w domu

- Czy spodziewałem się, że Stefan zostanie legendą skoków? Że pobije rekord świata i będzie miał tyle miejsc na podium, czy medali? Nie, w to trudno byłoby komukolwiek uwierzyć. Oczywiście, myślałem sobie, widząc jego rozwój, że jeśli wszystko odpowiednio zadziała, to kto wie, gdzie zajdzie. Ale takie sukcesy to było coś spoza moich wyobrażeń - ocenia Reiter. - Stefan jest jak maszyna. Mógłby wyrwać złoto tylko swoją wiarą w sukces.

Pierwszym momentem, kiedy błysnął talent Krafta, były austriackie konkursy 61. Turnieju Czterech Skoczni, w styczniu 2013 roku. - Na Bergisel byłem 23. i zdobyłem pierwsze punkty Pucharu Świata. Dwa dni później na własnej skoczni w Bischofshofen, gdzie sportowo się wychowałem, byłem już trzeci. A jeszcze rano źle się czułem. Obudziłem się i myślałem: to raczej nie będzie mój dzień. Bolała mnie głowa i poszedłem do naszego fizjoterapeuty poprosić o rozmasowanie szyi. Potem poczułem jakieś flow, miałem świetny rytm i skoki sprawiały mi dużą przyjemność, choć mocno padał deszcz. Wszystkie okoliczności wyglądały na niemiłe, a ten wynik sprawił, że ten dzień stał się jednym z najlepszych w moim życiu. Często do tego wracam - mówił nam Kraft.

"Gdy wygrywali Widhoelzl i Morgenstern, prosiłem o autograf i zdjęcie". A teraz Kraft wygrywa z Widhoelzlem u boku

Dwa lata później w Święto Trzech Króli pod skocznią w Bischofshofen stał już jako zwycięzca całego Turnieju Czterech Skoczni. - To brzmi banalnie, ale zawsze gdy jedziesz na trening tam, gdzie dekoruje się tego, który wygrywa, marzysz, żebyś kiedyś był w tym samym miejscu. Wciąż mam ciarki, kiedy myślę o tym dniu, kiedy wzniosłem w górę Złotego Orła przed kibicami z moich rodzinnych stron. Znali mnie i cieszyli się ze mną. Nigdy tego nie zapomnę - opisywał Kraft.

- Gdy byłem dzieckiem, rodzice zabierali mnie na skocznię i byłem jednym z tych młodych skoczków, który zawsze czekał na autograf i zdjęcie od idoli. Gdy wygrywali Andreas Widhoelzl i Thomas Morgenstern, oczywiście ich o nie prosiłem. Wciąż gdzieś je mam. Ale później to ja stałem w ich miejscu! To niezwykłe - wspominał Austriak. Historia w pewien sposób zatoczyła koło, bo teraz, gdy Kraft stał się już wybitnym skoczkiem, trenerem austriackiej kadry jest właśnie Widhoelzl. A Morgenstern w roli telewizyjnego eksperta podziwia to, co robi Kraft.

Bóle nie pozwalały Kraftowi na nic. "Problem z plecami odciął mnie od sportu"

Kariera Krafta to jednak nie bajka, na co mogłyby wskazywać jego sukcesy. To także droga pełna wyrzeczeń i problemów. Jednym z nich były kłopoty z plecami, które chwilami uniemożliwiały mu skakanie. - Zaczęło się w czerwcu 2020 roku. Na letnim zgrupowaniu przez uraz pleców miałem dwa miesiące wręcz wyjęte z życiorysu. Trzy, czy cztery razy pojawiały się fale bólu, które nie pozwalały mi zupełnie na nic poza leżeniem w łóżku - opowiadał Kraft. - Jesienią było lepiej, ale na początku sezonu złapałem covid. Zakażenie przechodziłem w miarę łagodnie, ale moje plecy nie wytrzymały, gdy chciałem przenieść się z kanapy prosto na mamucią skocznię w Planicy. Oddałem pierwsze skoki i po nich problem z plecami kompletnie odciął mnie od sportu, nie pozwolił na występ w mistrzostwach świata w lotach. Potrzebowałem do tego wsparcia fizjoterapeutów, trenerów i dużo własnej pracy nad rehabilitacją, ale też kontrolowaniem własnego ciała - tłumaczył.

- Zmieniłem nawyki na siłowni, mój trening wyglądał nieco inaczej. Do dziś każdego dnia muszę robić coś, co pozwoli mi zredukować zagrożenie, że problem z plecami wróci i się nasili. Ale jest już o wiele lepiej, nie narzekam na swoje zdrowie. Czy boję się, że kontuzja wróci? Nie, bo już wiem, jak działać, nawet gdy uraz będzie mnie przytłaczał. To oczywiście może się pojawić, ale mam to pod kontrolą, czuję się bezpiecznie - zapewniał Kraft dwa lata temu. Od tego czasu uraz zdążył utrudnić mu życie jeszcze wiele razy, ale faktycznie, zawsze wracał po nim do walki o czołowe miejsca.

Także w tym sezonie. Austriak wspominał o problemach na początku zimy, po zawodach w Lillehammer na początku grudnia. - Wykonaliśmy badanie reznonasem magnetycznym i kości są w porządku. To nie wyglądało bardzo poważnie, ale było odczuwalne dla Stefana, więc lepiej było mieć wszystko czarno na białym. Wyniki nie wykazały potrzeby operacji, a to bardzo ważne - mówi Sport.pl asystent Widhoelzla, Harald Diess. - To bardziej problem mięśniowy. Jego ciało reaguje bardzo szybko na trening i przez to musimy bardzo ostrożnie do niego podchodzić. Nie może się przeciążać, więc zadaniem nas, trenerów, jest pilnować, kiedy znajdzie się w czerwonej strefie i musi odpuścić, a kiedy trenuje wystarczająco dużo - wyjaśnia szkoleniowiec.

- Gdy dasz mu program treningowy, jest na tyle zmotywowany, że stara się wypełniać wszystko. Czasem z trudem przychodzi mu ścięcie jakiejś części tego, co mu zlecimy, choć czuje się zmęczony i wie, że czegoś jest za dużo. Dlatego musimy mu w tym pomagać, obserwować, jak trenuje. Choć nie chodzi tylko o trening i skoki. Aktywności medialne, podróże, obowiązki sponsorskie: dużo jest tego w ostatnim czasie i to też męczy zawodnika. Wszyscy czegoś od niego chcą. To normalne i czasem musi też temu się oddać. Ale choć to miły gość, musi nauczyć się odmawiać. Czasem przychodzi do szatni pół godziny po pozostałych, bo stara się zaspokoić potrzeby wszystkich wokół. Powinien też myśleć o własnych. Mówimy mu: "Hej, nie zawsze musisz tak robić. Zadbaj też o siebie" - tłumaczy Diess.

"Stefan na razie nie ma zamiaru kończyć kariery"

Diess poznał Krafta w ośrodku w Rif, gdzie skoczek trenuje na co dzień do dziś. Wtedy, jako 18-latek i jeszcze zanim trafił do Pucharu Świata, dopiero odkrywał świat wielkich skoków. - Mamy taką wielką, szklaną fasadę w siedzibie regionu i gdy Stefan pierwszy raz tam przyszedł, to nie mógł oderwać od niej oczu. Mówił: "Wow, naprawdę będę tu pracował". Wszystko wydawało się dla niego takie wielkie, ale szybko się przyzwyczaił i zabrał do roboty. Od tego momentu nigdy nie widziałem, żeby odpuszczał - wspomina trener.

- Na początku Stefanowi nie było tak łatwo w kadrze. Mieliśmy bardzo mocny zespół i nazwiska w składzie zmieniały się rzadko: to ciągle byli Schlierenzauer, Morgenstern, Kofler, Koch, czy Loitzl. Jego pierwsze podium w Bischofshofen było jednak punktem, gdzie pomyślałem sobie: szybko idzie. Rozwijał się w niesamowitym tempie. Potem przez lata się nie zatrzymywał. Widziałem, ile wkładał w każdy trening, jak bardzo był zaangażowany. To sprawiło, że utrzymał się w czołówce. Może także to, że zawsze gra zespołowo. Pomyślałbyś, że to wielki mistrz, więc myśli głównie o sobie, ale dojeżdżamy na trening, czy zawody, a on od razu pyta, co może wziąć na górę, z czym pomóc - opisuje Diess.

W tym sezonie Kraft już kilka razy mówił, że czuje, jakby był w niemal najlepszej formie w karierze, że oddawał skoki, jakich do tej pory jeszcze nigdy nie udało mu się wykonać. - Powiedział mi kiedyś, że jego wielkim celem jest dominować. Nie tylko przez jeden konkurs, ale dłuższy czas. Na początku tej zimy to mu się udawało. Ale czy to szczyt jego możliwości? Nie sądzę. Znakomicie dostosowuje się do okoliczności, jest w stanie zmieniać swoje nastawienie i koncentrować się na konkretnych elementach. Dlatego skoro przez kilka ostatnich lat tak wiele zmieniło się w skokach, a on wciąż jest w czołówce, to szybko z niej nie wypadnie. Dalej będzie jednym z najlepszych na świecie. Jak długo? Mówi, że widzi siebie skaczącego w kolejnych latach, Stefan na razie nie ma zamiaru kończyć kariery. Nie ma też powodu, żeby sądzić, że jego sukcesy skończą się na tym sezonie - zapewnia Diess.

A rekord Janne Ahonena pewnie zostanie wyśrubowany. Już w środę w Szczyrku Kraft powinien mieć szansę, żeby wyprzedzić Fina i mieć jako jedyny w historii 109 podiów. Przeszkodzić może mu pogoda, bo prognozy wskazują, że przeprowadzić zawody na skoczni Skalite będzie bardzo trudno. Zaplanowano je na godz. 17.30. We wtorek o 18 przewidziano kwalifikacje. Relacje na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.