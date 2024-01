Oto klasyfikacja generalna PolSKIego Turnieju po kwalifikacjach w Szczyrku [TABELA]

Po zakończeniu niedzielnych zawodów w Wiśle żaden z kibiców nie spodziewał się, że podczas kwalifikacji do konkursu w Szczyku dojdzie do przełamania naszych skoczków. I nie mylili się, ponieważ zawodnicy Thomasa Thurnbichlera po raz kolejny w tym sezonie zawiedli. Mimo to powiększyli przewagę nad USA w klasyfikacji generalnej PolSKIego Turnieju.

REKLAMA

Zobacz wideo PGE GIEK Skra Bełchatów pokonała Grupę Azoty ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle. Grzegorz Łomacz: Treningi przynoszą efekty

Oto klasyfikacja generalna PolSKIego Turnieju po kwalifikacjach w Szczyrku. Polacy bez zmian

Wiadomo, że organizatorzy cyklu zastosowali podczas polskich zmagań nowatorskie zasady, ponieważ zmagania wygra nie zawodnik, a cała reprezentacja. Punkty zdobywają dwaj zawodnicy z każdej kadry, którzy uzyskają najlepsze wyniki. Tym samym we wtorek zaliczone zostały rezultaty zarówno Pawła Wąska, który po skoku na 99,5 m zajął 13. miejsce (123,8 pkt), jak i Dawida Kubackiego - 98 m (14. miejsce - 123,6 pkt).

Nasza drużyna pozostaje zatem na szóstej lokacie w klasyfikacji generalnej PolSKIego Turnieju z dorobkiem 1593 pkt, mając 83,8 pkt przewagi nad siódmymi Amerykanami. Do zmian nie doszło też w czołówce, ponieważ liderami są Słoweńcy (1821,6 pkt) przed Austriakami (1759,3 pkt) oraz Niemcami (1742,4 pkt).

Klasyfikacja generalna PolSKIego Turnieju po kwalifikacjach w Szczyrku:

1. Słowenia - 1821,6 pkt

2. Austria - 1759,3 pkt

3. Niemcy - 1742,4 pkt

4. Japonia - 1702,7 pkt

5. Norwegia - 1664,2 pkt

6. Polska - 1593 pkt

7. USA - 1509,2 pkt

8. Finlandia - 1361,9 pkt

9. Szwajcaria - 1266,8 pkt

10. Włochy - 1068,6 pkt

Zwycięzcy całego cyklu otrzymają nagrodę w wysokości 50 tysięcy euro.

Niedzielny konkurs indywidualny w Szczyrku planowo ma rozpocząć się o godzinie 17:30, natomiast tuż przed nim (godz. 16:30) odbędzie się seria próbna. Relacja tekstowa na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.