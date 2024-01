Serce pęka. Brat pożegnał Mateusza Rutkowskiego. Wystarczyły dwa słowa

W młodości Mateusz Rutkowski był wielką nadzieją polskich skoków. Po zdobyciu złotego medalu na mistrzostwach świata juniorów w Strynie w 2004 roku media mianowały go jako następcę Adama Małysza. Niestety skoczek nie poradził sobie z oczekiwaniami. W kolejnych latach przyszły problemy z dyscypliną oraz alkoholem. Po przyłapaniu na jeździe samochodem pod wpływem alkoholu został wyrzucony z reprezentacji Polski. Jego najlepsze miejsce w konkursie Pucharu Świata, to 15. pozycja uzyskana w 2004 r. na Wielkiej Krokwi w Zakopanem. W sumie zdobył raptem 17 punktów.

Brat pożegnał Mateusza Rutkowskiego. Krótko i wymownie

7 stycznia świat skoków narciarskich obiegła przykra wiadomość o śmierci Mateusza Rutkowskiego, która została potwierdzona przez Polski Związek Narciarski. - Szkoda, że straciliśmy go. Wcześnie zakończył karierę, poszedł do pracy i teraz jest taka sytuacja, że mając 37 lat umiera. To jest porażająca wiadomość. Wspomnienia mam z nim raczej pozytywne - powiedział natomiast Apoloniusz Tajner w rozmowie z Polsatem Sport.

Większą karierę w skokach narciarskich zrobił jego brat Łukasz, który reprezentował Polskę na Igrzyskach Olimpijskich w Vancouver w 2010 r. oraz na mistrzostwach świata w Libercu w 2009 r. Najlepszy w jego wykonaniu był sezon 2009/2010, gdy zgromadził 79 punktów Pucharu Świata. Łukasz Rutkowski pożegnał swojego brata w mediach społecznościowych. "Kochany bracie" - napisał wymownie, zamieszczając czarno-białe zdjęcie.

W 2007 roku Mateusz Rutkowski postanowił zakończyć karierę. Po niej rzadko, a od 2015 roku w ogóle nie rozmawiał z mediami. Zajął się pracą fizyczną (układaniem kostki brukowej), a także pracą w klubie swojego brata Łukasza - KS RUTKOW-SKI - założonym w 2017 r. Zmarł w wieku 37 lat.