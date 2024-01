Polscy skoczkowie jednoznacznie ocenili TCS. Stoch bardzo zawiedziony

Konkurs w Bischofshofen zakończył najbardziej pozytywny okres w tym sezonie dla polskich skoczków ich teoretycznie najlepszym wynikiem: pięcioma punktującymi zawodnikami. Liczba skoczków w drugiej serii to jednak nie wszystko: w końcu liczy się także jakość skoków i to, jakie pozycje zajęli. A te nie były wyższe niż szesnaste miejsce Aleksandra Zniszczoła. Szkoda, że czas, który miał polskim skokom przynieść sporo nadziei na najbliższą przyszłość, kończy się małym rozczarowaniem.

Stoch zawiedziony po Bischofshofen. Nie będzie dobrze wspominał Turnieju

- Jestem bardzo zawiedziony swoją postawą w ostatnim skoku - mówił po zawodach kończących TCS Kamil Stoch. To po tej próbie spadł z piętnastego miejsca po pierwszej serii na 21. na koniec konkursu. - Poniekąd przyćmiła mi całą pracę, którą do tej pory wykonałem. Trzeba się teraz skoncentrować na dalszej dobrej robocie i to puścić już w niepamięć - wskazał skoczek.

Stoch był najlepszym z Polaków w klasyfikacji generalnej niemiecko-austriackiego tournée, ale nie będzie go dobrze wspominał. - Mało jest tych pozytywnych rzeczy, bo uważam, że ten turniej był dla nas jako całej grupy bardzo ciężki. Dla mnie osobiście był mega trudny. Bardzo dużo pracy, bardzo mało profitu z tego przychodziło. Kilka skoków było udanych, poza tym Turniej do zapomnienia - stwierdził. Trzykrotnemu zwycięzcy tej imprezy pewnie trudno zaakceptować, że nie walczy o najwyższe pozycje. I nawet jeśli zrobił w trakcie niej parę kroków w dobrym kierunku, to na koniec przykro patrzy mu się na to, że brakuje go w czołówce.

Żyła: Porażkę trzeba umieć przyjąć, co ja zrobię?

- Czy do zapomnienia ten Turniej? Nie no, wiadomo, no. Porażkę trzeba umieć przyjąć, co ja zrobię? - mówił Piotr Żyła. - Po drugim skoku w dzisiejszym konkursie musiałem trochę ochłonąć, przemyśleć to, co się stało. Taki turniej, że już wydawało się, że już w miarę, a za chwilę nic nie idzie. I co? Trzeba wyciągnąć wnioski i iść dalej - przekonywał.

- Jak się na chwilę stanie i przemyślisz, to te lepsze skoki cieszą. Ale po takim, jak ten pierwszy z dzisiaj czy drugi, to motywacja odpada całkowicie. Trzeba to sobie przemyśleć. Jak nie szło, to jeszcze się więcej energii traci, szczególnie po takich złych skokach. W Innsbrucku miałem inaczej: jeden fajny, jeden słabszy. A tu gdzieś tak się odechciewa. Trzeba sobie pomyśleć, że jest jak jest, pojedzie się do domu i z nową kartą będziemy walczyć dalej. Sezon trwa, a jakiś potencjał jest cały czas. Ale ciągle, tak jak dziś, zdarzają się dwa kroki do tyłu. I znowu siadło - tłumaczył siedemnasty skoczek 72. Turnieju Czterech Skoczni i 29. jego finału w Bischofshofen.

Trudny TCS Dawida Kubackiego. "To nie było łatwe doświadczenie i praca"

Bardzo trudny Turniej ma za sobą także Dawid Kubacki. Rok temu w Bischofshofen walczył jeszcze o Złotego Orła. A teraz dopiero pierwszy raz awansował do drugiej serii w trakcie całego TCS. Przynajmniej zmył plamę po odpadnięciu w kwalifikacjach w Innsbrucku, ale i tak do pozytywnego myślenia brakuje wiele. - To nie było łatwe doświadczenie i praca, ale ona powoli zaczyna przynosić efekty. To jeszcze nie poziom, którego od siebie oczekuję, ale promyczki nadziei zaczynają świtać. To jest dla mnie pozytyw, który chciałbym wyciągnąć z tego Turnieju i dzisiejszego dnia. Potrzebuję jeszcze swobodniej skakać, tak, żeby próg oddawał mi energię, i wtedy to będzie zupełnie inaczej wyglądało - ocenił Kubacki.

Czy Kubacki nie żałuje, że nie poszedł drogą Kamila Stocha? W końcu to on stracił najwięcej ze swojej dyspozycji sprzed TCS, nawet jeśli ona nadal była dość słaba. - Żałować nie żałuję, bo też nie wiem, co by było gdyby, i się tego nie dowiemy. Tu było sporo elementów, które musiały dojść i skacząc z tym nastawieniem, które miałem, mógłbym wykonać więcej pracy, a efekty byłyby podobne. Widać, że choć zrobiłem wszystko okej i tak jak trzeba, to trzeba przewartościować swoje myślenie i tu wskazać, którędy droga. Na samotnym treningu nie ma porównania, jakie dostajesz na zawodach. Nie jest to złe jechać na trening, ale nie wiem, czy jest jakieś bardzo super. Nie będę żałował tej decyzji, bo zrobiłem swoje w Klingenthal, a potem w Engelbergu - wskazał Polak.

Thurnbichler uspokaja: Wiemy, że dobry rezultat jest możliwy. Na początku sezonu tak nie było

Optymizm próbuje zachować Thomas Thurnbichler. - To, czego bym chciał, jest w tym momencie trochę w tle, nie o to chodzi. Jestem bardzo zadowolony, bo mieliśmy w Bischofshofen pięciu zawodników w drugiej serii. Brakowało nam mocnego wyniku w czołówce, ale co najważniejsze: wiemy, że taki dobry rezultat jest możliwy. A na początku sezonu tak nie było. Konsekwentne i stabilne skakanie sprawia, że to kiedyś się wydarzy. Mój zawodnik odda wreszcie dwa dobre skoki, trafi na odpowiednie warunki i zajmie wysoką pozycję w konkursie - zapowiada trener Polaków.

Progres, choć jeszcze nie gigantyczny, jest widoczny, ale nadchodzi etap, w którym patrzyć będziemy już nie tylko na same skoki i to, czy polska kadra idzie choćby delikatnie do przodu. W następnym tygodniu początek rywalizacji w Polsce, a podczas PolSKIego Turnieju liczyć się będą już oczekiwania względem wyników. - I ja też już ich nabieram. Bo teraz to już jest możliwe. Wcześniej musiałem pozostawać realistą, potrzebowalibyśmy szczęścia, żeby je osiągać. Teraz możemy to robić już dzięki pokazywaniu naszych najlepszych skoków - tłumaczył, uspokajając nastroje, Thurnbichler.

Polacy przejadą do Polski bezpośrednio po zakończeniu Turnieju Czterech Skoczni. W niedzielę nieco odpoczną, w poniedziałek mają zapowiedziany trening w bazach w Zakopanem i Szczyrku po południu, a potem wszystko zależy od sytuacji ze skoczniami. Kadra chciałaby przetestować skocznię w Wiśle-Malince po remoncie, ale jeśli ta nie będzie dostępna, to grupy, jeśli będzie to możliwe, skoczą oddzielnie w Szczyrku i Zakopanem. Potem będą się już przygotowywać do startu rywalizacji w Wiśle. Ta rozpocznie się w piątek treningami i kwalifikacjami, a potem konkursami duetów i indywidualnym w weekend.