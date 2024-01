Nie żyje Mateusz Rutkowski. Polski mistrz świata miał 37 lat

Urodzony w Skrzypnym Mateusz Rutkowski był wielką nadzieją polskich skoków narciarskich, odkąd w 2004 roku sięgnął w norweskim Strynie po tytuł mistrza świata juniorów. Rutkowski na tych samych mistrzostwach pobił również rekord skoczni oraz wywalczył srebro w drużynie.

17-latka okrzyknięto wówczas następcą Adama Małysza, a jeszcze w tym samym roku został on także trzecim polskim skoczkiem, który w lotach przekroczył granicę 200 metrów, osiągając 201,5 metra. "Sezon 2003/2004 był przecież pierwszym bez wielkich sukcesów Adama Małysza. To właśnie wtedy legendarny skoczek miał swój kryzys, bo po kilku latach pracy wypaliła się współpraca ze sztabem Apoloniusza Tajnera. Złoto Rutkowskiego było więc czymś niezwykłym. To na nim skupiły się media, wróżono mu wielką karierę i na każdym kroku podkreślano, że pokonał on Thomasa Morgensterna, czyli cudowne dziecko austriackich skoków" - opisywał na naszych łamach Piotr Majchrzak.

Mateusz Rutkowski nie żyje. Mistrz świata juniorów w skokach narciarskich miał 37 lat

Jego kariera jednak nie potoczyła się tak, jak powinna. Zamiast o sukcesach sportowych zaczęto pisać o jego problemach, także z alkoholem, i kolejnych małych skandalach z udziałem zawodnika. Słabsze skoki przyniosły informacje o tym, że Rutkowski ma problemy z nadwagą. Pojawiły się problemy z dyscypliną. Już po roku Rutkowski, gdy został zatrzymany na jeździe samochodem pod wpływem alkoholu, został wyrzucony z reprezentacji. Później było tylko gorzej, w 2007 roku zakończył sportową karierę.

- Niestety, Mateusz sam zmarnował sobie talent. To nie jest tak, że wszyscy kładli mu kłody pod nogi. Dostał wszystko, co miał w tamtym momencie najlepsze. Talent miał i to było widać, ale niestety go nie wykorzystał - mówił Sport.pl Adam Małysz.

Po karierze Rutkowski rzadko, a od 2015 roku w ogóle nie rozmawiał z mediami. Zajął się pracą fizyczną (układaniem kostki brukowej), a także pracą w klubie swojego brata Łukasza (również skoczka) - KS RUTKOW-SKI. Do dzisiaj jest największym niespełnionym talentem polskich skoków.

- Mateusz nie chce rozmawiać z żadnym dziennikarzem. Zraził się. Mówi, że tak go obsmarowali, że już nigdy z żadnym nie będzie rozmawiał. A nie był jedynym złym. Według mnie wina była 50 na 50. Połowa po stronie Mateusza i połowa po stronie trenerów oraz związku - opowiadał w rozmowie ze Sport.pl Łukasz Rutkowski.

Przyczyny śmierci 37-letniego byłego skoczka nie są znane.

Redakcja Sport.pl składa najszczersze wyrazy współczucia rodzinie i znajomym Mateusza.