Thurnbichler podjął decyzję! Oto skład kadry na PolSKI turniej. "To oczywiste"

W tym sezonie pierwszy raz w historii w ramach Pucharu Świata zostanie rozegrany PolSKI turniej. Jego gospodarzami będą Wisła (13-14 stycznia), debiutujący w PŚ Szczyrk (17 stycznia) oraz Zakopane (20-21 stycznia). Niestety, słabe wyniki naszych skoczków sprawiły, że w rozpoczynającym się periodzie kwota startowa naszej kadry zmalała z sześciu do pięciu zawodników. Na szczęście w dwóch konkursach indywidualnych Thomas Thurnbichler będzie mógł skorzystać z czteroosobowej grupy krajowej. Jak się okazuje, szkoleniowiec podjął już decyzję co do jej części.

REKLAMA

Zobacz wideo Kamil Stoch po konkursie w Innsbrucku: Zmagałem się z trudnościami pozycji najazdowej

Pięciu pewniaków. Thurnbichler wybrał część kadry na PolSKI turniej w ramach Pucharu Świata

W związku z średnioudanymi występami Polaków w tegorocznym Pucharze Świata można było się zastanawiać, jakich wyborów dokona Thomas Thurnbichler, ale ograniczenie kwoty startowej oraz widoczny progres części zawodników sprawił, że trener już podjął decyzji co do składu piątki, która będzie startowała w PolSKIm turnieju. Warto podkreślić, że w Bischofshofen pierwszy raz w tym sezonie do serii finałowej awansowało przynajmniej pięciu polskich skoczków.

- Dla mnie jest jasne, że w PolSKIm Turnieju wystąpi na pewno najlepsza piątka z konkursu w Bischofshofen, która zdobyła punkty Pucharu Świata (Aleksander Zniszczoł, Paweł Wąsek, Dawid Kubacki, Kamil Stoch i Piotr Żyła - przyp.red). W Wiśle wystąpimy z grupą krajową, więc trzeba dobrać jeszcze czterech zawodników, ale nazwiska ogłosimy później po analizie z trenerami - powiedział Thomas Thurnbichler, trener kadry polskich skoczków, cyt. przez Interię Sport.

Turniej rozpocznie się 12 stycznia, kiedy to w Wiśle zostaną rozegrane kwalifikacje. Na skoczni im. Adama Małysza odbędzie się konkurs duetów, a także zawody indywidualne, podobnie jak 17 stycznia w Szczyrku. Na weekend w Zakopanem zaplanowano sobotnią "drużynówkę", a w niedzielę 21 stycznia w konkursie indywidualnym poznany zwycięzcę PolSKIego turnieju.

Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowych z konkursów i kwalifikacji w ramach PolSKIego turnieju na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.