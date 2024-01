Potężny kraj w skokach upada. Brakuje pieniędzy na wszystko. "Nie wiem, co będzie"

Norweskie skoki narciarskie od długiego czasu mają duży problem z finansami. Na początku listopada 2022 roku doszło do niezwykłej sytuacji, gdy związek nie potrafił znaleźć sponsora, którego logo znalazłoby się na kaskach skoczków. Taka sytuacja miała miejsce pierwszy raz od blisko 40 lat. - Miejsce na kasku jest najdroższe i jest zarezerwowane dla głównego sponsora, a tego w dalszym ciągu nie mamy. [...] Obecnie mamy umowy sponsorskie przynoszące mniej niż połowę założonego budżetu 2,5 mln Euro. Brakuje nam jeszcze około 1,5 mln - mówił wtedy szef norweskich skoków narciarskich Clas Bred Brathen.

Jeszcze tragiczniejszy obraz finansowy tamtejszych skoczków przedstawił Johann Andre Forfang. - Jako skoczek narciarski w reprezentacji Norwegii w skokach narciarskich moja pensja wynosi zero koron. To moja pensja od prawie 9 lat. I tak, dla nas sponsorzy są absolutnie niezbędni - zdradził w kwietniu minionego roku w mediach społecznościowych.

Norweskie skoki znajdują się w ogromnym dołku. "Grożą nam cięciami"

Norweska kadra także i w tym sezonie skacze bez sponsora na kasku i budzi to kolejne pytania nt. przyszłości dyscypliny w tym kraju. Norwegowie to od lat potęga w skokach narciarskich i kraj, który od razu kojarzy się z tą dyscypliną sportu. TVP Sport cytuje norweskich dziennikarzy, którzy wskazują, że duży wpływ na mniejszą popularność i oglądalność dyscypliny jest fakt, że prawa do pokazywania zawodów przejęła prywatna telewizja. - Clas Brede Brathen, czyli menedżer norweskich skoków, przypomniał niedawno, że w Finlandii też prawa przejęła kodowana telewizja. Nie musiał dopowiadać, jaki miało to długofalowy skutek dla ich reprezentacji - powiedział Andreas Hagen z NRK.

Dalej Norwegowie mówią, że brakuje równości w podziale pieniędzy. Wskazują, że biegi narciarskie przynoszą pieniądze do związku i otrzymują je z powrotem. Inaczej jest ze skokami. - W 2023 roku przynieśliśmy do federacji ok. 8 milionów euro. A z powrotem dostajemy tylko 3 mln - powiedział Brathen.

Działacz wyjaśnił, że do 29 stycznia kadra musi podpisać umowę ze sponsorem, która zagwarantuje nagły przypływ gotówki, umożliwiający funkcjonowanie m.in. systemu szkolenia kobiet, mężczyzn i juniorów. A na to potrzeba w sumie około 3,5 miliona euro.

- Nie wiem. Grożą nam cięciami. Ale co będzie, ja naprawdę nie wiem - powiedział Brathen, zapytany o to "co będzie", jeśli nie pojawi się sponsor, który zagwarantuje płynność finansową.

Norwescy skoczkowie, podobnie jak polscy, rozczarowują w tym sezonie Pucharu Świata. W czołowej dziesiątce mają tylko Mariusa Lindvika (dziewiąta pozycja), na 15. miejscu jest tryumfator Kryształowej Kuli z poprzedniego sezonu Halvor Egner Granerud, a 19. Johann Andre Forfang.