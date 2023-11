Stoch przemówił po klęsce w kwalifikacjach. Te słowa powtórzył dwa razy

Kamil Stoch niedolatujący do 90. metra na skoczni K-120 - to widok niecodzienny. A właśnie coś takiego oglądaliśmy w niedzielnych kwalifikacjach w Ruce. Nasz utytułowany skoczek uzyskał raptem 87,5 m i był jednym z zaledwie czterech zawodników, którzy nie awansowali do konkursowej 50-tki. Po wszystkim stanął przed kamerami Eurosportu i tłumaczył, co poszło nie tak.

Kamil Stoch rozżalony po kwalifikacjach w Ruce. Powiedział, co się stało. "Za dużo kombinowania"

Już w piątek i sobotę Stoch nie spisywał się dobrze. W inauguracyjnych zmaganiach zajął dopiero 43. miejsce. Teraz zaprezentował się zdecydowanie najgorzej. - Nie do końca wierzyłem w pomysł. Nie czuję się tutaj pewnie. Nie chcę mówić, że myśl szkoleniowa jest zła, że system jest zły, tylko czasami siadając na belce, musisz mieć wewnętrzną pewność, że wszystko działa. Ja niestety nie mam tej pewności - przyznał w wywiadzie po kwalifikacjach.

Jak zaznaczył, cały czas nie może znaleźć odpowiedniej pozycji dojazdowej. Poszukiwania rozwiązania problemu dały tym razem odwrotny skutek do zamierzonego. - Za dużo było ostatnio zmian u mnie z pozycją. Trochę się w tym wszystkim pogubiłem, ale liczę, że te kilka dni w Lillehammer pomoże mi wrócić do dobrego systemu i pozwoli odzyskać pewność - mówił z nadzieją. - Za dużo było zmian, za dużo kombinowania. A nie było takiej stabilności, żebym skoczył pięć skoków z rzędu na w miarę podobnym poziomie. Przykro mi. Co zrobić? - zakończył.

W pierwszej serii konkursowej oprócz Kamila Stocha zabrakło również Aleksandra Zniszczoła. Młodszy kolega z kadry spisał się jeszcze gorzej. Uzyskał 79 m i zająłby ostatnie miejsce, gdyby nie dyskwalifikacja Amerykanina Deckera Deana. Dawid Kubacki, Piotr Żyła i Paweł Wąsek na szczęście nie mieli problemów z wywalczeniem awansu.