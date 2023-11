Niemcy piszą o "kompromitacji" Polaków. "Alarmujący nastrój"

Bardzo rozczarowująco rozpoczął się nowy sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich dla polskich skoczków. Na Rukatunturi (HS142) w Ruce z pięciu polskich zawodników tylko Dawid Kubacki awansował do drugiej serii, w której ostatecznie uplasował się na 21 miejscu. - To był z pewnością jeden z najtrudniejszych dni w mojej trenerskiej karierze - przyznał w rozmowie z Eurosportem po konkursie w Ruce trener Polaków Thomas Thurnbichler.

Niemieckie media oceniły polskich skoczków. "Falstart"

Słabe wyniki polskich skoczków w pierwszych zawodach nie umknęły niemieckim mediom. Portal Sport1.de poświęcił temu nawet cały artykuł zatytułowany: "Spadek! Alarmujący nastrój w Polsce". A tekście możemy przeczytać, że niemieccy skoczkowie w świetnej formie weszli w nowy sezon, a polscy zanotowali "poważny falstart".

"Polscy skoczkowie musieli spakować walizki, zanim na dobre rozpoczęła się walka o podium w Ruce" - czytamy. "Chociaż Polacy w sobotę zaprezentowali się lepiej od Włochów, to byli słabsi od Finów i Szwajcarów, których reprezentacje od dawna są w poważnym kryzysie. Dla przyzwyczajonej do sukcesów Polski to szczególnie kompromitujący początek sezonu" - piszą niemieccy dziennikarze w mocnych słowach.

Jednocześnie zdaniem Sport1.de w Polsce nikt nie bije od razu na alarm po słabym występie w pierwszym konkursie. Dodali jednak, że trójka najlepszych polskich skoczków - Kamil Stoch, Piotr Żyła i Dawid Kubacki są jednymi z najstarszych w całej stawce, a ich następców nie widać.

Drugi konkurs PŚ w Ruce. Gdzie oglądać? O której?

Szansę na lepszy występ polscy skoczkowie będą mieli już niedzielnego popołudnia. Drugi konkurs w Ruce odbędzie się o godzinie 16:15. Transmisje będzie można oglądać na antenach TVN-u oraz Eurosportu, a także w aplikacji Player.pl. Zapraszamy też do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania w serwisie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. Kwalifikacje wystartują o 14:50.